Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото)

Партизанам вдалось побувати на острові Котлін і перевірити ситуацію в порту Кронштадта

Із порту повністю пропали цивільні судна

Партизани перевірили військову базу військово-морького флоту РФ у місті Кронштадт, де базуються підводні човни та бригада кораблів охорони. Про це пише підпільний рух «Атеш».

Як зазначається, партизанам вдалось побувати на острові Котлін і перевірити ситуацію в порту Кронштадта.

«У місті базується 3 окремий дивізіон підводних човнів і 105 бригада кораблів охорони водного району. Також, за нашою інформацією, з порту повністю пропали цивільні судна», – йдеться у повідомленні.

Біля причалів пришвартовані лише військові, камуфльовані сірим кольором удна. Винятком є лише білий цивільний буксир, який у зимовий час ходив по колу гавані, щоб розбивати лід.

Окремо партизани наголосили, що жодних систем ППО на острові вони не виявили.

Нагадаємо, раніше партизани повідомили, що росіяни перемістили в Севастопольську бухту малий ракетний корабель