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Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото)
Партизанам вдалось побувати на острові Котлін і перевірити ситуацію в порту Кронштадта
фото: рух «Атеш»

Із порту повністю пропали цивільні судна

Партизани перевірили військову базу військово-морького флоту РФ у місті Кронштадт, де базуються підводні човни та бригада кораблів охорони. Про це пише підпільний рух «Атеш».

Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото) фото 1

Як зазначається, партизанам вдалось побувати на острові Котлін і перевірити ситуацію в порту Кронштадта.

«У місті базується 3 окремий дивізіон підводних човнів і 105 бригада кораблів охорони водного району. Також, за нашою інформацією, з порту повністю пропали цивільні судна», – йдеться у повідомленні.

Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото) фото 2

Біля причалів пришвартовані лише військові, камуфльовані сірим кольором удна. Винятком є лише білий цивільний буксир, який у зимовий час ходив по колу гавані, щоб розбивати лід.

Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото) фото 3

Окремо партизани наголосили, що жодних систем ППО на острові вони не виявили.

Нагадаємо, раніше партизани повідомили, що росіяни перемістили в Севастопольську бухту малий ракетний корабель

Теги: флот флот РФ партизани

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