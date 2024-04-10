Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото)
Із порту повністю пропали цивільні судна
Партизани перевірили військову базу військово-морького флоту РФ у місті Кронштадт, де базуються підводні човни та бригада кораблів охорони. Про це пише підпільний рух «Атеш».
Як зазначається, партизанам вдалось побувати на острові Котлін і перевірити ситуацію в порту Кронштадта.
«У місті базується 3 окремий дивізіон підводних човнів і 105 бригада кораблів охорони водного району. Також, за нашою інформацією, з порту повністю пропали цивільні судна», – йдеться у повідомленні.
Біля причалів пришвартовані лише військові, камуфльовані сірим кольором удна. Винятком є лише білий цивільний буксир, який у зимовий час ходив по колу гавані, щоб розбивати лід.
Окремо партизани наголосили, що жодних систем ППО на острові вони не виявили.
Нагадаємо, раніше партизани повідомили, що росіяни перемістили в Севастопольську бухту малий ракетний корабель
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