Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів
Російські спецслужби готують теракт
фото: slovoidilo.ua

Мета теракту – мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за «українські теракти»

Спецслужби Росії готуються організувати черговий теракт, щоб звинуватити українських партизанів та учасників підпілля. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Координаторам руху «Атеш» віднедавна, під виглядом місцевих активістів, регулярно пишуть представники російських спецслужб. Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення цивільних людей», – йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що Росія готує теракт та спробує звинуватити у цьому «Атеш». На це вказує низка індикаторів та очевидна системна кампанія проти учасників підпілля. Метою є мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за «українські теракти».

«Вони вже створили безліч фейкових облікових записів «Атеш», фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти. Докладаються зусиль для дискредитації сил опору на тимчасово окупованих українських територіях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські військові стикаються з нестачею систем протиповітряної оборони в Рязанській області.

Теги: росія окупанти ФСБ війна Україна партизани Атеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ккомпанія «Роснафта» не змогла укласти довгострокові контракти з найбільшими нафтопереробними заводами Індії
Один з головних покупців російської нафти відмовився від контрактів із РФ – ЗМІ
7 березня, 09:11
РДК показав російських військових, яких вдалося захопити в полон
Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)
16 березня, 11:59
ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців
На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
16 березня, 14:18
Син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат»
Батько і син наводили російські ракети на Київ
18 березня, 10:43
«Крокус Сіті Хол» після теракту
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
24 березня, 09:12
Ілон Макс зробив нову скандальну заяву щодо війни в Україні
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
31 березня, 00:48
Калнієте розповіла, що Латвія, яку вона представляє, пройшла довгий шлях до членства в ЄС
«Не раніше 2030 року». Європарламентарка назвала час вступу України до ЄС
2 квiтня, 15:43
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році
3 квiтня, 05:03
3 квітня збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Мерефа на Харківщині
Росія атакувала Харківщину: поранено жінку
3 квiтня, 22:27

Суспільство

Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів
Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів
Центр протидії дезінформації повідомив, коли РФ здійснить новий наступ
Центр протидії дезінформації повідомив, коли РФ здійснить новий наступ
Сергій Шефір прокоментував бажання брата щодо дружби між Україною та РФ
Сергій Шефір прокоментував бажання брата щодо дружби між Україною та РФ
Співзасновник «Кварталу 95» зізнався, що хоче дружби між Україною та РФ
Співзасновник «Кварталу 95» зізнався, що хоче дружби між Україною та РФ
У яких регіонах громадяни частіше порушують мовний закон: інфографіка
У яких регіонах громадяни частіше порушують мовний закон: інфографіка
В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро «Хрещатик»: графік роботи
В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро «Хрещатик»: графік роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
39K
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
19K
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
19K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
8475
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
6092
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції

Новини

5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Вчора, 18:04
Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани
Вчора, 17:46
«Вибачте, недогледіли». Потап виправдався за «російське ретро» в Німеччині
Вчора, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Вчора, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Вчора, 14:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua