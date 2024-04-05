Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів

Мета теракту – мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за «українські теракти»

Спецслужби Росії готуються організувати черговий теракт, щоб звинуватити українських партизанів та учасників підпілля. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Координаторам руху «Атеш» віднедавна, під виглядом місцевих активістів, регулярно пишуть представники російських спецслужб. Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення цивільних людей», – йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що Росія готує теракт та спробує звинуватити у цьому «Атеш». На це вказує низка індикаторів та очевидна системна кампанія проти учасників підпілля. Метою є мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за «українські теракти».

«Вони вже створили безліч фейкових облікових записів «Атеш», фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти. Докладаються зусиль для дискредитації сил опору на тимчасово окупованих українських територіях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські військові стикаються з нестачею систем протиповітряної оборони в Рязанській області.