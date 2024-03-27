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Російський терор на Херсонщині. Глава області пояснив логіку постійних обстрілів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російський терор на Херсонщині. Глава області пояснив логіку постійних обстрілів
Наслідки обстрілу Херсону російськими військами на початку березня 2024 року
фото: Херсонська ОВА

«Десятки дронів влучили тільки по похоронних процесіях»

На Херсонщині росіяни завдають ударів лише по житловій інфраструктурі, по вулицях, та по автівках. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю «Главкому».

За словами Прокудіна, мета росіян: постійний терор і залякування людей. Очільник адміністрації додав, що тільки по похоронних процесіях влучили десятки дронів, і все це з метою залякування. 

Також Олександр Прокудін прокоментував будівництво та облаштування «системи невибухових загороджень» на Херсонщині. Він зауважив, що будуть побудовані вісім таких ділянок, які складуть десятки кілометрів суцільної лінії загороджень. 

Голова ОВА пояснює, що це буде друга лінія оборони, адже першу лінію будували весь минулий рік: допомагали військовим. 

«Найперше – це протитанковий рів. Далі – невибухові загородження. Зокрема, колючий дріт, плутанка (дротяна малопомітна перешкода), проволока, далі так звані «зуби дракона» – тетраедри, які в три лінії розташовані. Все це приблизно шириною в 1 км. На цій лінії також розташовуватимуться взводно-опорні пункти, де будуть окопи, траншеї. Також будуть бетонні споруди під землею, що дозволить багатьом військовим одночасно перебувати у безпеці», – пояснив Олександр Прокудін.

У планах, за словами Прокудіна, закінчити роботу з фортифікаціями у квітні 2024 року.

Нагадаємо, ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд. Фортифікаційні споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника.

Стало відомо, що Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. 

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Теги: окупанти будівництво обстріл Херсонщина Україна

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