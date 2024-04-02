Як Росія краде та збуває українське збіжжя

«Українське збіжжя у Туреччину, Лівію та Ізраїль вивозить спеціально створена для цього росіянами держкомпанія»

46 млн доларів – вартість вкраденого на Запоріжжі зерна лише у 2023 році

Лише за 2023 рік Росія вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тисяч тонн зерна приблизною вартістю 46 мільйонів доларів.

Українське збіжжя у Туреччину, Лівію та Ізраїль вивозить спеціально створена для цього росіянами держкомпанія – «Державний зерновий оператор», причетні до цього і європейські компанії.

На початку 2023 року це підприємство підпало під санкції США, пізніше санкції наклала Україна та Велика Британія.

Проте російська компанія успішно обходить ці обмеження, використовуючи для торгівлі на міжнародних ринках компанії-прокладки.

Найбільшим покупцем зерна є турецька компанія Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi. Їй росіяни продали майже 134 тисячі тонн збіжжя вартістю 28,6 мільйона доларів США.

На другому місці серед покупців українського зерна перебуває компанія Daliland Alliance Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах.

На третьому місці за обсягами купівлі збіжжя опинилася швейцарська компанія Vivalon AG. У вересні-жовтні 2023 року Vivalon AG купила п’ять партій зерна. Загальна вартість вантажів склала 4,9 мільйона доларів.