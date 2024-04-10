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Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог нещодавно просунувся на південь від Кремінної

Російські війська нещодавно просунулися на двох напрямках, зокрема на захід від Авдіївки та, ймовірно, захопили Первомайське. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що окупанти досягли незначних успіхів у районі крейдяного кар’єру на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що точаться важкі бої поблизу Тернів, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Під Бахмутом 9 квітня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Деякі російські мблогери стверджували, що російські сили завершили захоплення Богданівки і просуваються до Калинівки, тоді як інші блогери стверджували, що деякі українські сили все ще залишаються в Богданівці.

Російські блогери також стверджували, що російські війська просунулися на південь і південний схід від Часового Яру. ISW не знайшов візуального підтвердження цих російських заяв. 

Зазначається, що ймовірно російські сили завдають потужних ударів плануючими бомбами по українських позиціях, щоб забезпечити подальше просування до Часового Яру, подібно до того, як російські війська завдали ударів плануючими бомбами по Авдіївці, що призвело до її захоплення в лютому 2024 року.

Російський блогер заявив, що штурмовики Су-25 Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії завдають важких ударів з керованих плануючих бомб ФАБ-250 по українських укріпленнях у Часовому Яру, а також використовують ракети С-8 і С-13 для підтримки наземних елементів 98 дивізія ВДВ у штурмових діях.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та станом на 9 квітня, ймовірно, захопили Первомайське (на південний захід від Авдіївки). Опубліковані 9 квітня геолокаційні кадри показують елементи 9-ї мотострілецької бригади піднявши прапор у західному Первомайському, а російські джерела стверджували, що російські сили захопили поселення після того, як українські сили відступили.

Однак інші блогери стверджували, що російські війська ще не повністю захопили Первомайське. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що російські війська просунулися в полях на північний схід від Нетайлового (безпосередньо на захід від Первомайського).

9 квітня в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські військові джерела повідомляли про продовження позиційних боїв поблизу Урожайного та Старомайорського. Також 9 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Донецької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.  

Речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Юсов 9 квітня підтвердив, що Україна не бере участі в жодних військових ударах чи операціях проти окупованої Росією Запорізької АЕС (ЗАЕС) в Енергодарі Запорізької області, і заявив, що хвиля звинувачень на адресу України є російською провокацією.

9 квітня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок, але підтверджених змін лінії фронту не було. 

Теги: фронт військові війна окупанти

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