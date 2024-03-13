Олег Ніколов вважає, що краще б гроші за квіти йшли до «дружніх країн», ніж до Нідерландів

Депутат обурений тим, що Росія не вирощує свої квіти

Депутат Держдуми Олег Нілов заявив, що через росіян, які купили квіти на 8 березня, «$6 млрд вибігли до Нідерландів – на снаряди ЗСУ». Про це повідомляє російське видання.

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«Ось ці квіточки наші чоловіки стояли в чергах і за будь-які гроші купували, щоб порадувати вас. Знаєте, куди пішли гроші з цих багатомільярдних потоків у більшості випадків? Ну, гаразд, якби в нейтральні та дружні країни, але ні, вони пішли до Нідерландів! Куди Нідерланди спрямовують ці гроші та закликають решту цієї банди? На снаряди ЗСУ!», – заявив депутат.

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За словами депутата, $6 млрд, які витратили російські чоловіки на квіти, було перераховано до Нідерландів. Наприкінці промови він був обурений та поставив риторичне запитання, чому ж Росія не може вирощувати свої тюльпани та троянди.

Нагадаємо, депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні.

Законопроєкт внесли депутат Павло Крашенінніков, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та сенатор Андрій Клішас. Останній перерахував обставини для умовного звільнення чи погашення судимості учасників війни. Серед них: отримання держнагороди, звільнення зі служби за станом здоров'я або через вік, звільнення у зв'язку із закінченням періоду мобілізації чи воєнного стану.

Стало відомо, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.