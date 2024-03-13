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Депутат Держдуми розповів, як росіяни на 8 березня масово допомогли ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Депутат Держдуми розповів, як росіяни на 8 березня масово допомогли ЗСУ
Олег Ніколов вважає, що краще б гроші за квіти йшли до «дружніх країн», ніж до Нідерландів
фото з відкритих джерел

Депутат обурений тим, що Росія не вирощує свої квіти

Депутат Держдуми Олег Нілов заявив, що через росіян, які купили квіти на 8 березня, «$6 млрд вибігли до Нідерландів – на снаряди ЗСУ». Про це повідомляє російське видання.

«Ось ці квіточки наші чоловіки стояли в чергах і за будь-які гроші купували, щоб порадувати вас. Знаєте, куди пішли гроші з цих багатомільярдних потоків у більшості випадків? Ну, гаразд, якби в нейтральні та дружні країни, але ні, вони пішли до Нідерландів! Куди Нідерланди спрямовують ці гроші та закликають решту цієї банди? На снаряди ЗСУ!», – заявив депутат.

За словами депутата, $6 млрд, які витратили російські чоловіки на квіти, було перераховано до Нідерландів. Наприкінці промови він був обурений та поставив риторичне запитання, чому ж Росія не може вирощувати свої тюльпани та троянди.

Нагадаємо, депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні.

Законопроєкт внесли депутат Павло Крашенінніков, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та сенатор Андрій Клішас. Останній перерахував обставини для умовного звільнення чи погашення судимості учасників війни. Серед них: отримання держнагороди, звільнення зі служби за станом здоров'я або через вік, звільнення у зв'язку із закінченням періоду мобілізації чи воєнного стану.

Стало відомо, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.

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Теги: 8 березня росія депутат гроші Нідерланди політика квіти звільнення росіяни

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