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Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
Кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21
фото: ДСНС України/Telegram

Бобровська наголосила, що Одещині давно пора зайнятись виявленням агентурних мереж

Народна депутатка від «Голосу» та членкиня Комітету Верховної Ради  з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, резервістка Сил спеціальних операцій ЗСУ Соломія Бобровська повідомила, в кого цілилися російські окупанти, завдаючи ударів по Одесі 15 березня.

За словами народної обраниці, ціллю росіян повинні були стати ключові особи Нацгвардії та Нацполіції. У зв’язку із цим вона звернулась до СБУ.

«Найдужче мені хочеться після вчорашнього умисного та кривавого удару по Одесі, – це, щоб Служба безпеки України якнайшвидше виявила колаборантів та зрадників, які власне здали локацію і знали про можливе перебування непросто військових, але й ключових для Національної гвардії України та ГУНП осіб. Одещина і українці мають знати прізвища та обличчя зрадників», – повідомила вона.

Бобровська наголосила, що Одещині давно пора зайнятись виявленням агентурних мереж.

Вона також звернулась до одеських «ждунів», закликавши їх переглянути фото зруйнованих військами РФ Авдіївки, Бахмута та Херсону.

«КАБи чи балістика не вибирають куди прилітати, а зрадників і колаборантів не люблять ніде і ніхто. На вашому лобі і в особовій справі і так завжди буде написано – склонєн к ізмєнє. Мій невимовний біль ці дні разом з Одесою», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.

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Теги: окупанти Одещина українці обстріл співак

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