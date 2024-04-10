Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом

Одна з особливостей поточної війни проти РФ – як ніколи активне використання дронів усіх типів

Станом на сьогоднішній ранок ворог втратив уже 450 тисяч живої сили. Ця цифра важлива зараз в тому плані, що «сточування» живої сили росіян продовжується достатньо швидкими темпами особливо на тлі загрози наступу влітку від армії РФ.

Ще є знакова цифра в тому, що наші воїни знищили уже понад 9 тисяч оперативно-тактичних безпілотників (саме «літакового» типу), зокрема тих же «Шахедів», «Ланцетів» та «Орлан-10».

Ця цифра просто дуже яскраво свідчить про одну особливостей поточної війни проти РФ – як ніколи активне використання дронів усіх типів, якщо пригадувати всю історію воєн, ну і також – як ніколи високі темпи втрат.

На одній із ділянок фронту було помічено, що російські нападники для штурму намагались використати мотоцикли.

Хоча ця картина нагадувала скоріше сцену із «Шаленого Макса», в таких випадках слід ставити більш практичні питання – а наскільки в російських військах можуть бути поширені мотоцикли як вид транспорту, і наскільки сам ворог вважає такий транспорт зручним для штурмових дій.

За напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок – учора були повідомлення від окремих ресурсів про те, що російські окупанти змогли закріпитись на околицях села Первомайське, бої за яке йдуть уже півтора року. Офіційних підтверджень саме по цьому епізоду поки що нема, але якщо відкрити просто ранкове зведення Генштабу, то вже там чітко вказано, що ситуація виглядає ще складнішою – наші війська відбили шість атак ворога в районі села Уманське, куди армія РФ могла бити, щоб обійти оборону ЗСУ.

– учора були повідомлення від окремих ресурсів про те, що російські окупанти змогли закріпитись на околицях села Первомайське, бої за яке йдуть уже півтора року. Офіційних підтверджень саме по цьому епізоду поки що нема, але якщо відкрити просто ранкове зведення Генштабу, то вже там чітко вказано, що ситуація виглядає ще складнішою – наші війська відбили шість атак ворога в районі села Уманське, куди армія РФ могла бити, щоб обійти оборону ЗСУ. Бахмутський напрямок – одне із основних складнощів у боях за це місто полягає в тому, що армія РФ там активно використовує зокрема керовані снаряди «Краснополь», а в хід пішли не тільки дрони-камікадзе «Ланцет», але і їх нова та більш масова версія під назвою «Скальпель».

– одне із основних складнощів у боях за це місто полягає в тому, що армія РФ там активно використовує зокрема керовані снаряди «Краснополь», а в хід пішли не тільки дрони-камікадзе «Ланцет», але і їх нова та більш масова версія під назвою «Скальпель». Новопавлівський напрямок – є повідомлення, що російські нападники могли закріпитись на околицях Красногорівки; навіть якщо це справді так, то це лише окремий тактичний успіх ворога на тлі прямо тижнів попередніх невдач; але треба робити поправку, що за день ситуація може змінитись й на нашу користь.

– є повідомлення, що російські нападники могли закріпитись на околицях Красногорівки; навіть якщо це справді так, то це лише окремий тактичний успіх ворога на тлі прямо тижнів попередніх невдач; але треба робити поправку, що за день ситуація може змінитись й на нашу користь. Куп’янський та Лиманський напрямки – тут ситуацію наразі можна описати так, що «оперативна пауза» армії РФ продовжує тривати.

– тут ситуацію наразі можна описати так, що «оперативна пауза» армії РФ продовжує тривати. Південь загалом – наші військові заперечують дані про те, що росіяни начебто закріпились в селі Роботине.

Крім того, є новий епізод в довготривалих боях проти ворога в обороні Очакова, які йдуть з різними інтервалами вже два роки – наші захисники знищили ворожу установку «Град-П» (труба під реактивний снаряд на тринозі), із якої росіяни намагались обстріляти місто.