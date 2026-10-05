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У Києві до Дня територіальної оборони презентували відеокліп «Добровольці ТрО»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Києві до Дня територіальної оборони презентували відеокліп «Добровольці ТрО»

У Києві до Дня територіальної оборони України презентували сингл та відеокліп «Добровольці ТрО». Музичний проєкт присвячений військовослужбовцям і ветеранам Сил територіальної оборони ЗСУ, полеглим захисникам, військовополоненим та родинам, які продовжують чекати на своїх близьких.

Ідея створення пісні «Добровольці ТрО» належить громадській організації «Жінки ТРО». Автор тексту – Давид Стеблюк, виконавець – Юрій Сафронов. Відеокліп створили ТРО Медіа спільно з «Культурними Силами» за ініціативи ГО «Жінки ТРО».

У Києві до Дня територіальної оборони презентували відеокліп «Добровольці ТрО» фото 1

У кліпі використано документальні кадри формування добровольчих підрозділів у 2022 році, допомоги цивільному населенню та бойової роботи військовослужбовців ТрО. Його героями стали люди, які після початку повномасштабного вторгнення змінили цивільне життя на військову службу.

Сама ж композиція про ціну свободи, роки війни, пам’ять про полеглих побратимів та очікування тих, хто перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти.

У Києві до Дня територіальної оборони презентували відеокліп «Добровольці ТрО» фото 2

«За кожною із цих цифр – людина, яка залишила цивільну професію, родину і звичне життя та стала військовою. Кліп «Добровольці ТрО» зберігає пам’ять про цей вибір і нагадує, якою ціною добровольці захищають Україну», – зауважив заступник начальника штабу Командування Сил ТрО ЗСУ.

Пісня «Добровольці ТрО» стала частиною культурного та комунікаційного проєкту, покликаного зберігати пам’ять про захисників України та говорити про тих, хто продовжує чекати на своїх рідних.

У Києві до Дня територіальної оборони презентували відеокліп «Добровольці ТрО» фото 3

«Ми хотіли створити щось, що залишиться з нами незалежно від того, скільки триватиме очікування. Щось, що стане символом незламності, пам’яті та віри. І хоча пісня присвячена Силам територіальної оборони, у ній є слово «добровольці». Для нас добровольці – це значно ширше, ніж лише конкретний рід військ. Це всі ті, хто свідомо став на захист України, своїх людей, своїх родин і свого майбутнього», – зазначила засновниця ГО «Жінки ТРО» Марина Богуш.

У Києві до Дня територіальної оборони презентували відеокліп «Добровольці ТрО» фото 4

За її словами, окремий сенс композиції пов’язаний із родинами військовослужбовців, які чекають на повернення своїх близьких.

«Ми хотіли створити її для тих, хто повертається з полону, щоб вони знали: їх чекали, про них пам’ятали і за них боролися. Для тих, хто загинув, щоб вони ніколи не були забуті. Для безвісти зниклих – як символ нашої віри в їхнє повернення. Для військовослужбовців і ветеранів – як знак нашої поваги, вдячності та підтримки», – розповіла представниця ГО «Жінки ТРО» Ніна Ковалик.

Презентацію відеокліпу доповнила фотовиставка «Очі, що чекають» – адвокаційна ініціатива родин ГО «Жінки ТРО». Її присвячено сім’ям військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також людям, які продовжують боротися за повернення своїх близьких.

Відеокліп «Добровольці ТрО» можна переглянути на офіційних ресурсах Сил територіальної оборони ЗСУ.

Теги: добровольці пісня культура тероборона

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