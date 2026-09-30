Оксана Білозір зустріла палке кохання (відео)

Композитором нової пісні Оксани Білозір став Володимир Будейчук

Народна артистка України Оксана Білозір показала своє палке кохання у кліпі до пісні «Дві зорі». Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

Оксана Білозір заспівала у новій пісні про романтичну історію та стосунки, які не здатні подолати жодні перешкоди. Водночас «Дві зорі» стали метафорою, які символізують двох людей, яких обʼєднало кохання, однак розʼєднує відстань та складнощі.

«Про той особливий зв’язок, коли людина може бути далеко, але залишається поруч із тобою внутрішньо. Про любов, яка не вимагає доказів щодня, бо її просто відчуваєш. Дякую всій творчій команді, яка подарувала цій пісні життя та допомогла втілити її особливу історію у відеокліпі», – йдеться у дописі артистки.

Оксана Білозір заспівала у новій пісні про кохання фото: кадр з кліпу

Написання та аранжуванням музики до пісні «Дві зорі» став відомий український композитор Володимир Будейчук. Він відомий співпрацею із такими зірками, як Наталія Бучинська, Ірина Білик, Ірина Федишин, Катерина Бужинська, Оксана Пекун, Віктор Павлік та іншими.

Оксана Білозір - Дві зорі

Слова пісні написала Лариса Архипенко. Зокрема, у соцмережах авторка зазначає, що пише пісні для Ірини Білик, Дяді Жори, Катерини Бужинської, Дмитра Волканова, Ауріки Ротару та інших українських виконавців.

Рядки з пісні «Дві зорі!»

А ми зійшлись, як дві зорі!

А ми злились, як океани!

Ми вдвох у всесвіті одні,

Коли зі мною ти, коханий!

Нагадаємо, народна артистка України Оксана Білозір розкрила своє неочікуване вміння, чим вразила українців. У коментарях в мережі користувачі були вражені талантом Оксани Білозір та ділилися власними вміннями.