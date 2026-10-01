Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень
Ціни на зернові культури в Україні змінюються залежно від регіону
фото з відкритих джерел

Ціни на пшеницю та кукурудзу коливалися по-різному залежно від регіону, а вартість соняшнику майже не змінилася

Минулий тиждень приніс зміни на агроринку: ціни на кукурудзу та продовольчу пшеницю пішли вгору, водночас соняшник зафіксувався на попередньому рівні.

«Главком» проаналізував закупівельні ціни на основні зернові та олійні в Україні, порівняв їх із показниками минулого тижня та простежив зміни котирувань на Чиказькій і Паризькій біржах.

Закупівельні ціни в Україні: динаміка в областях та портах

Культура Північ Центр Південь / Порти Захід Зміна ціни за тиждень
Пшениця продовольча (3 клас)

5 640 грн/т

(125,73 $)

5 790 грн/т

(129,07 $)

8 014 грн/т

(178,65 $)

6 913 грн/т

(154,13 $)

+450 грн/т (+6%)
Пшениця (4 клас)

5 055 грн/т

(112,66 $)

5 139 грн/т

(114,57 $)

7 058 грн/т

(157,36 $)

6 029 грн/т

(134,41 $)

-217 грн/т (-3%)
Кукурудза

5 787 грн/т

(132,51 $)

5 945 грн/т

(170,00 $)

7 625 грн/т

(156,17 $)

7 008 грн/т

(156,17 $)

+320 грн/т (+4%)
Соняшник

16 771 грн/т

(373,80 $)

17 315 грн/т

(385,94 $)

19 106грн/т

(425,84 $)

18 746 грн/т

(417,72 $)

+170 грн/т (+1%)

Дані: Investing.com, Tradingview

Продовольча пшениця дорожчає. Середня ціна за тиждень зросла на 450 грн за тонну, або 6%. На Півночі середня закупівельна ціна становить 5 640 грн за тонну, у Центрі – 5 790 грн, на Заході – 6 913 грн, а на Півдні та в портових регіонах – 8 014 грн за тонну.

Пшениця 4 класу подешевшала. За тиждень подешевшала на 217 грн за тонну, або 3%. Середня ціна на Півночі становить 5 055 грн за тонну, у центральних областях – 5 139 грн, на Заході – 6 029 грн, а на Півдні та в портах – 7 058 грн за тонну.

Кукурудза дорожчає. Середня ціна за тиждень зросла на 320 грн за тонну, або 4%. На Півночі середня закупівельна ціна становить 5 788 грн за тонну, у Центрі – 5 945 грн, на Заході – 7 008 грн, тоді як на Півдні та в портових регіонах – 7 625 грн за тонну.

Соняшник дорожчає. Середня ціна зросла на 320 грн за тонну, або 4%. Найвищу середню ціну зафіксовано на Півдні – 19 106 грн за тонну. На Заході середня ціна становить 18 747 грн, у Центрі – 17 315 грн, а на Півночі – 16 771 грн за тонну.

Як змінювались ціни на світовому ринку: огляд Паризької та Чиказької біржі

На світових біржах цього тижня ціни на пшеницю та кукурудзу змінювалися. Пшениця подешевшала і в США, і у Франції. Водночас кукурудза у США трохи подорожчала, а на європейському ринку її ціна знизилася.

Біржа Культура Котировка Зміна ціни за тиждень
CBOT (Чикаго) Пшениця продовольча $256/т -$2 (-1%)
CBOT (Чикаго) Кукурудза $206/т   +$1 (+0,5%)
Euronext (Париж) Пшениця продовольча $269/т -$5 (-2%)
Euronext (Париж) Кукурудза $302/т -$3 (-1%)

Дані: Investing.com, Tradingview

  • На Чиказькій(США) товарній біржі ціна кукурудзи зросла на $1, або 0,5%, і становить $206,19 за тонну.
  • Водночас пшениця на Чиказькій біржі подешевшала на $2, або 1%. Її ціна становить $255,79 за тонну.
  • На європейській біржі Euronext у Парижі кукурудза подешевшала на $3, або 1%. Її ціна становила $302,76 за тонну.
  • Найбільше зниження зафіксовано щодо пшениці на Euronext. Ціна впала на $5, або 2%, до $268,65 за тонну.

Таким чином, за підсумками тижня пшениця втратила в ціні на обох біржах, тоді як щодо кукурудзи зафіксовано протилежну динаміку: на Чиказькій біржі ціна зросла, а на Паризькій – знизилася.

Ціни на зерно в Україні та світі падають

В Україні ціни на більшість агрокультур знижуються через новий врожай та блокування експорту. Винятком стали лише південні регіони та порти. Там продовольча пшениця та кукурудза навіть трохи подорожчали, бо їх активно викуповують для формування товарних партій, які все ж вдається відправляти за кордон.

В інших областях пшениця та кукурудза переважно дешевшають. Найбільше впали ціни на кормове зерно на Півдні та Заході. Соняшник теж подешевшав майже по всій країні, окрім центральних областей, де переробники символічно підняли ціну.

На світових біржах у США та Європі ситуація схожа. Пшениця активно дешевшає всюди. Кукурудза в Європі теж втрачає в ціні, і лише на американському ринку вона мінімально подорожчала.

В агросекторі України найважча ситуація за війну

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що становище українського аграрного сектора стало найтяжчим за весь час війни. 

У нинішніх умовах Україна змогла переорієнтувати на альтернативні сухопутні та річкові шляхи до 45% від звичних обсягів аграрного експорту. Втім, такі маршрути здатні задовольнити не більше половини від загальних потреб відвантажень. Через логістичні обмеження та блокування чорноморських портів країна ризикує втратити можливість вивезти близько 30 млн тонн сільгосппродукції протягом поточного маркетингового року.

Висоцький обговорив із керівниками міністерств сільського господарства Литви, Латвії та Естонії запуск системного контролю, щоб унеможливити легалізацію та продаж українського зерна, викраденого РФ з тимчасово окупованих територій, через Балтику.

Зазначимо, міжнародні посередники поінформували українську сторону про повну відмову Кремля від усіх варіантів зернової угоди, які пропонувала українська влада.

Читайте також:

Теги: експорт зерно пшениця культура харчування ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом найбільше місяця здешевів пшеничний нарізний хліб
Скільки коштує хліб в українських супермаркетах наприкінці серпня
30 серпня, 08:01
У фермерів настав строк погашення банківських кредитів, тому частина з них змушена продавати зерно навіть за невигідною ціною, аби розрахуватися з банками
Збуту зерна практично немає – голова Асоціації фермерів
31 серпня, 17:07
Російський агрогігант втратив 99% прибутку на тлі проблем з експортом
Зерновий експорт Росії обвалився до багаторічного мінімуму
7 вересня, 06:42
Вадим Крищенко та Інна Павленко співпрацювали 11 років
«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці
10 вересня, 16:50
Доповідачка вже кілька років інформує Раду про те, як погіршується ситуація з правами людини всередині Росії
Росія експортує «царство страху» – експертка ООН
22 вересня, 05:35
Вартість газу для побутових споживачів у найближчі роки може змінюватися залежно від сценарію розвитку ринку та умов його постачання
Ціна газу для населення зросте. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки
24 вересня, 05:41
В Україні ціни на волоський горіх зросли приблизно вдвічі
В Україні зросли ціни на волоський горіх
25 вересня, 04:59
Ціни на АЗС до кінця року залежатимуть від світових котирувань пального, вартості нафти та курсу гривні
Що буде з цінами на пальне в Україні до кінця року: прогноз експерта
24 вересня, 15:23
Металурги назвали умову для відновлення експорту брухту
Металурги назвали умову для відновлення експорту брухту
24 вересня, 12:46

Економіка

Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень
Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень
Фінляндія залучила Світовий банк до фінансування України
Фінляндія залучила Світовий банк до фінансування України
Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свої порти
Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свої порти
Поставки Росії до Туреччини обвалилися майже наполовину через блокаду України – ЗМІ
Поставки Росії до Туреччини обвалилися майже наполовину через блокаду України – ЗМІ
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
РФ продовжила заборону на експорт дизелю
РФ продовжила заборону на експорт дизелю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua