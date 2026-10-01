Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень

Ціни на зернові культури в Україні змінюються залежно від регіону

Ціни на пшеницю та кукурудзу коливалися по-різному залежно від регіону, а вартість соняшнику майже не змінилася

Минулий тиждень приніс зміни на агроринку: ціни на кукурудзу та продовольчу пшеницю пішли вгору, водночас соняшник зафіксувався на попередньому рівні.

«Главком» проаналізував закупівельні ціни на основні зернові та олійні в Україні, порівняв їх із показниками минулого тижня та простежив зміни котирувань на Чиказькій і Паризькій біржах.

Закупівельні ціни в Україні: динаміка в областях та портах

Культура Північ Центр Південь / Порти Захід Зміна ціни за тиждень Пшениця продовольча (3 клас) 5 640 грн/т (125,73 $) 5 790 грн/т (129,07 $) 8 014 грн/т (178,65 $) 6 913 грн/т (154,13 $) +450 грн/т (+6%)⬆ Пшениця (4 клас) 5 055 грн/т (112,66 $) 5 139 грн/т (114,57 $) 7 058 грн/т (157,36 $) 6 029 грн/т (134,41 $) -217 грн/т (-3%)⬇ Кукурудза 5 787 грн/т (132,51 $) 5 945 грн/т (170,00 $) 7 625 грн/т (156,17 $) 7 008 грн/т (156,17 $) +320 грн/т (+4%)⬆ Соняшник 16 771 грн/т (373,80 $) 17 315 грн/т (385,94 $) 19 106грн/т (425,84 $) 18 746 грн/т (417,72 $) +170 грн/т (+1%)⬆

Дані: Investing.com, Tradingview

Продовольча пшениця дорожчає. Середня ціна за тиждень зросла на 450 грн за тонну, або 6%. На Півночі середня закупівельна ціна становить 5 640 грн за тонну, у Центрі – 5 790 грн, на Заході – 6 913 грн, а на Півдні та в портових регіонах – 8 014 грн за тонну.

Пшениця 4 класу подешевшала. За тиждень подешевшала на 217 грн за тонну, або 3%. Середня ціна на Півночі становить 5 055 грн за тонну, у центральних областях – 5 139 грн, на Заході – 6 029 грн, а на Півдні та в портах – 7 058 грн за тонну.

Кукурудза дорожчає. Середня ціна за тиждень зросла на 320 грн за тонну, або 4%. На Півночі середня закупівельна ціна становить 5 788 грн за тонну, у Центрі – 5 945 грн, на Заході – 7 008 грн, тоді як на Півдні та в портових регіонах – 7 625 грн за тонну.

Соняшник дорожчає. Середня ціна зросла на 320 грн за тонну, або 4%. Найвищу середню ціну зафіксовано на Півдні – 19 106 грн за тонну. На Заході середня ціна становить 18 747 грн, у Центрі – 17 315 грн, а на Півночі – 16 771 грн за тонну.

Як змінювались ціни на світовому ринку: огляд Паризької та Чиказької біржі

На світових біржах цього тижня ціни на пшеницю та кукурудзу змінювалися. Пшениця подешевшала і в США, і у Франції. Водночас кукурудза у США трохи подорожчала, а на європейському ринку її ціна знизилася.

Біржа Культура Котировка Зміна ціни за тиждень CBOT (Чикаго) Пшениця продовольча $256/т -$2 (-1%) ⬇ CBOT (Чикаго) Кукурудза $206/т +$1 (+0,5%) ⬆ Euronext (Париж) Пшениця продовольча $269/т -$5 (-2%) ⬇ Euronext (Париж) Кукурудза $302/т -$3 (-1%) ⬇

Дані: Investing.com, Tradingview

На Чиказькій(США) товарній біржі ціна кукурудзи зросла на $1, або 0,5%, і становить $206,19 за тонну.

Водночас пшениця на Чиказькій біржі подешевшала на $2, або 1%. Її ціна становить $255,79 за тонну.

На європейській біржі Euronext у Парижі кукурудза подешевшала на $3, або 1%. Її ціна становила $302,76 за тонну.

Найбільше зниження зафіксовано щодо пшениці на Euronext. Ціна впала на $5, або 2%, до $268,65 за тонну.

Таким чином, за підсумками тижня пшениця втратила в ціні на обох біржах, тоді як щодо кукурудзи зафіксовано протилежну динаміку: на Чиказькій біржі ціна зросла, а на Паризькій – знизилася.

Ціни на зерно в Україні та світі падають

В Україні ціни на більшість агрокультур знижуються через новий врожай та блокування експорту. Винятком стали лише південні регіони та порти. Там продовольча пшениця та кукурудза навіть трохи подорожчали, бо їх активно викуповують для формування товарних партій, які все ж вдається відправляти за кордон.

В інших областях пшениця та кукурудза переважно дешевшають. Найбільше впали ціни на кормове зерно на Півдні та Заході. Соняшник теж подешевшав майже по всій країні, окрім центральних областей, де переробники символічно підняли ціну.

На світових біржах у США та Європі ситуація схожа. Пшениця активно дешевшає всюди. Кукурудза в Європі теж втрачає в ціні, і лише на американському ринку вона мінімально подорожчала.

В агросекторі України найважча ситуація за війну

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що становище українського аграрного сектора стало найтяжчим за весь час війни.

У нинішніх умовах Україна змогла переорієнтувати на альтернативні сухопутні та річкові шляхи до 45% від звичних обсягів аграрного експорту. Втім, такі маршрути здатні задовольнити не більше половини від загальних потреб відвантажень. Через логістичні обмеження та блокування чорноморських портів країна ризикує втратити можливість вивезти близько 30 млн тонн сільгосппродукції протягом поточного маркетингового року.

Висоцький обговорив із керівниками міністерств сільського господарства Литви, Латвії та Естонії запуск системного контролю, щоб унеможливити легалізацію та продаж українського зерна, викраденого РФ з тимчасово окупованих територій, через Балтику.

Зазначимо, міжнародні посередники поінформували українську сторону про повну відмову Кремля від усіх варіантів зернової угоди, які пропонувала українська влада.