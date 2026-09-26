Дитяче Євробачення-2026: Україна визначила свою представницю

Міжнародний фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті, де змагатимуться представники 16 країн

11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви перемогла у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 з піснею «НЕ колискова». Вона та Злата Солоненко набрали по 11 балів, але Еріка випередила суперницю завдяки більшій кількості балів від глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Фінал Нацвідбору відбувся в суботу, 26 вересня, у форматі телевізійного концерту. За право представити Україну змагалися шестеро виконавців: Роман Дорошенко, Дмитро Карабет, Еріка Колесніченко, Анастасія Пошедіна, Марко Сердинський і Злата Солоненко. Переможця визначали журі та глядачі, кожні з яких мали по 50% голосів, а вболівальники голосували в застосунку «Дія».

Еріка отримала 5 балів від журі та 6 від глядачів. Злата Солоненко набрала 6 балів від журі та 5 від глядачів, а третє місце посів Марко Сердинський із 8 балами (по 4 від журі та глядачів). Після оголошення результатів переможниця не стримала емоцій. «Це найпрекрасніший момент у моєму житті», – сказала вона.

До складу журі увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой) та співачка SKYLERR. Продюсерка й радіоведуча Анна Свірідова, яку також було заявлено в журі, не змогла взяти участь у фіналі через стан здоров'я.

Що відомо про Еріку

Еріка займається вокалом із шести років. Вона захоплюється театром і вже зіграла ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс та Ваяни. Дівчинка любить верхову їзду й має власного коня Оскі. Вона також лауреатка першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та призерка багатьох всеукраїнських фестивалів.

До фіналу Еріка пройшла кілька етапів відбору. Вона потрапила до «Зіркової школи» в Буковелі, де юні виконавці готувалися до наступних випробувань. Фіналістів визначали серед учасників лонглиста, сформованого з рекордних 642 заявок. Торік цей показник становив понад 510.

Про що пісня «НЕ колискова»

Пісню для Еріки написала музична продюсерка відбору Світлана Тарабарова. Це пісня-маніфест про пробудження, сміливість і віру у власні сили. Вона нагадує, що для здійснення мрій потрібно діяти й не боятися, а в звучанні поєднано мюзикл і кейпоп.

Що чекає на міжнародному конкурсі

Дитяче Євробачення-2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті в залі MFCC у селищі Та-Калі. Мальта стала господаркою конкурсу після того, як Франція відмовилася від проведення. Зміститися за перемогу будуть представники 16 країн.

Торік Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян із піснею «Мотанка». Вона посіла друге місце, набравши 177 балів.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору перенесли з 13 на 26 вересня через погіршення безпекової ситуації, а формат шоу адаптували до посилених заходів безпеки. Раніше «Главком» повідомляв, що Україна підтвердила участь у Дитячому Євробаченні-2026.