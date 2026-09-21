«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)

Глядачі подякували російським зіркам за підтримку України

Російський музикант Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівали відому українську пісню. Вони виконали хіт Софії Ротару «Одна калина». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Григор’єва-Апполонова в Instagram.

«Хороші росіяни» заспівали українською в Берліні

Сергій Григор’єв-Апполонов виступив у Берліні зі своєю концертною програмою Le Show. На сцені артист виконав власні композиції, однак серед репертуару були й російські пісні, як-от «Прекрасное далёко». Водночас зазвучала й пісня «Революция» української співачки Світлани Лободи.

Найбільше увагу мережі привернула пісня «Одна калина». Її співак виконав у дуеті з російським блогером Ігорем Синяком. Відео з їхнім виступом зібрало понад 2 млн переглядів та тисячі коментарів. Вибір української пісні музикант ніяк не прокоментував.

Реакція мережі

У коментарях деякі користувачі позитивно відреагували на виконання української пісні російських зірок. Вони похвалили вокал Сергія Григор’єва-Апполонова, подякувавши йому та Ігорю Синяку за підтримку України.

«Найкращий трек».

«Хлопці видали базу».

фото: скриншот Instagram

«Та, але запізно».

«Прийняв сторону добра. Сергія молодець. Це сміливо!»

Крім того, коментатори зауважили, що артист заспівав українську пісню на своєму концерті в період виборів у Росії до Держдуми. Серед коментарів були також згадки про Настю Каменських, яка заявила, що в неї зʼявилася кіста через українську мову:

«Заспівати українською в день виборів у Росії – це непогана громадянська позиція. Респект».

«Коли на виборах у РФ перемогла Україна».

«І зауважте, ніякої кісти немає».

фото: скриншот Instagram

«Коли одна кіста покинула Україну, інші співають українською в день виборів РФ».

«Передивилася разів пʼять. Це, звичайно, безперечно просто шедевр, причому душевний».

фото: скриншот Instagram

«Я в шоці! Голос неймовірний, а пісня! Дякую вам за такий несподіваний подарунок. Сергію, ви – one love».

«Він завжди підтримував Україну! Після дурнуватих інтерв'ю вже навіть заспівав. Молодець».

«Хлопці – ви найкращі».

«Ну, за Україну – респект».

Водночас інші коментатори вважають, що мета виконання української пісні російськими зірками полягала в тому, щоб зібрати перегляди та заради «хайпу». Також у коментарях користувачі обурилися, чому Апполонов та Синяк не співають для російської аудиторії.

«Я так розумію, хто співає, той і прийшов до них».

фото: скриншот Instagram

«Цікаво, багато чи заплатили за це жеманство українською мовою?»

фото: скриншот Instagram

«Чому, цікаво, в Росії не виступає?»

фото: скриншот Instagram

«Заспівати для української аудиторії про Україну - будь ласка. Але чому тоді пісні про Росію для своєї російської аудиторії ви ігноруєте? Ось ця вибірковість і викликає запитання».

фото: скриншот Instagram

«Все ж очевидно, пісня для хайпу».

До слова, серед українських знаменитостей, які вподобали відео із виступом Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка були співачка Світлана Лобода та акторка Ольга Сумська та психологиня Наталія Холоденко. Вона опублікувала окремий допис на своїй сторінці з виступом «хороших росіян» та заявила, що пишається ними. «Прогрес з українською мовою на ваших очах просто неймовірний! Сергій Григор’єв-Апполонов дякую і захоплююсь!» – зазначила вона.

Що відомо про Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка

Сергій Григор’єв-Апполонов є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Народився в Саратові й розвиває музичну кар’єру під псевдонімом Grey Wiese за кордоном. Співак дружить із російським блогером Ігорем Синяком, який народився у Краматорську та має громадянство РФ.

Віднедавна чоловіки почали дедалі частіше зʼявлятися в українському інфопросторі, у своїх соцмережах від них іноді можна почути українську мову. Зокрема, вони нині товаришують з українською психологинею Наталею Холоденко, а нещодавно вечеряли разом із Настею Каменських та Потапом.

Також повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим) у спільному відео, що обурило українців.