«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)
Глядачі подякували російським зіркам за підтримку України
Російський музикант Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівали відому українську пісню. Вони виконали хіт Софії Ротару «Одна калина». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Григор’єва-Апполонова в Instagram.
«Хороші росіяни» заспівали українською в Берліні
Сергій Григор’єв-Апполонов виступив у Берліні зі своєю концертною програмою Le Show. На сцені артист виконав власні композиції, однак серед репертуару були й російські пісні, як-от «Прекрасное далёко». Водночас зазвучала й пісня «Революция» української співачки Світлани Лободи.
Найбільше увагу мережі привернула пісня «Одна калина». Її співак виконав у дуеті з російським блогером Ігорем Синяком. Відео з їхнім виступом зібрало понад 2 млн переглядів та тисячі коментарів. Вибір української пісні музикант ніяк не прокоментував.
Реакція мережі
У коментарях деякі користувачі позитивно відреагували на виконання української пісні російських зірок. Вони похвалили вокал Сергія Григор’єва-Апполонова, подякувавши йому та Ігорю Синяку за підтримку України.
- «Найкращий трек».
- «Хлопці видали базу».
- «Та, але запізно».
- «Прийняв сторону добра. Сергія молодець. Це сміливо!»
Крім того, коментатори зауважили, що артист заспівав українську пісню на своєму концерті в період виборів у Росії до Держдуми. Серед коментарів були також згадки про Настю Каменських, яка заявила, що в неї зʼявилася кіста через українську мову:
- «Заспівати українською в день виборів у Росії – це непогана громадянська позиція. Респект».
- «Коли на виборах у РФ перемогла Україна».
- «І зауважте, ніякої кісти немає».
- «Коли одна кіста покинула Україну, інші співають українською в день виборів РФ».
- «Передивилася разів пʼять. Це, звичайно, безперечно просто шедевр, причому душевний».
- «Я в шоці! Голос неймовірний, а пісня! Дякую вам за такий несподіваний подарунок. Сергію, ви – one love».
- «Він завжди підтримував Україну! Після дурнуватих інтерв'ю вже навіть заспівав. Молодець».
- «Хлопці – ви найкращі».
- «Ну, за Україну – респект».
Водночас інші коментатори вважають, що мета виконання української пісні російськими зірками полягала в тому, щоб зібрати перегляди та заради «хайпу». Також у коментарях користувачі обурилися, чому Апполонов та Синяк не співають для російської аудиторії.
- «Я так розумію, хто співає, той і прийшов до них».
- «Цікаво, багато чи заплатили за це жеманство українською мовою?»
- «Чому, цікаво, в Росії не виступає?»
- «Заспівати для української аудиторії про Україну - будь ласка. Але чому тоді пісні про Росію для своєї російської аудиторії ви ігноруєте? Ось ця вибірковість і викликає запитання».
- «Все ж очевидно, пісня для хайпу».
До слова, серед українських знаменитостей, які вподобали відео із виступом Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка були співачка Світлана Лобода та акторка Ольга Сумська та психологиня Наталія Холоденко. Вона опублікувала окремий допис на своїй сторінці з виступом «хороших росіян» та заявила, що пишається ними. «Прогрес з українською мовою на ваших очах просто неймовірний! Сергій Григор’єв-Апполонов дякую і захоплююсь!» – зазначила вона.
Що відомо про Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка
Сергій Григор’єв-Апполонов є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Народився в Саратові й розвиває музичну кар’єру під псевдонімом Grey Wiese за кордоном. Співак дружить із російським блогером Ігорем Синяком, який народився у Краматорську та має громадянство РФ.
Віднедавна чоловіки почали дедалі частіше зʼявлятися в українському інфопросторі, у своїх соцмережах від них іноді можна почути українську мову. Зокрема, вони нині товаришують з українською психологинею Наталею Холоденко, а нещодавно вечеряли разом із Настею Каменських та Потапом.
Також повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим) у спільному відео, що обурило українців.
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