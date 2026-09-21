Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сергій Григор’єв-Апполонов та Ігор Синяк заспівали українською мовою
фото: скришот із відео

Глядачі подякували російським зіркам за підтримку України

Російський музикант Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівали відому українську пісню. Вони виконали хіт Софії Ротару «Одна калина». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Григор’єва-Апполонова в Instagram.

«Хороші росіяни» заспівали українською в Берліні

Сергій Григор’єв-Апполонов виступив у Берліні зі своєю концертною програмою Le Show. На сцені артист виконав власні композиції, однак серед репертуару були й російські пісні, як-от «Прекрасное далёко». Водночас зазвучала й пісня «Революция» української співачки Світлани Лободи.

Найбільше увагу мережі привернула пісня «Одна калина». Її співак виконав у дуеті з російським блогером Ігорем Синяком. Відео з їхнім виступом зібрало понад 2 млн переглядів та тисячі коментарів. Вибір української пісні музикант ніяк не прокоментував.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Реакція мережі 

У коментарях деякі користувачі позитивно відреагували на виконання української пісні російських зірок. Вони похвалили вокал Сергія Григор’єва-Апполонова, подякувавши йому та Ігорю Синяку за підтримку України.

  • «Найкращий трек».
  • «Хлопці видали базу».
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Та, але запізно».
  • «Прийняв сторону добра. Сергія молодець. Це сміливо!»

Крім того, коментатори зауважили, що артист заспівав українську пісню на своєму концерті в період виборів у Росії до Держдуми. Серед коментарів були також згадки про Настю Каменських, яка заявила, що в неї зʼявилася кіста через українську мову:

  • «Заспівати українською в день виборів у Росії – це непогана громадянська позиція. Респект».
  • «Коли на виборах у РФ перемогла Україна».
  • «І зауважте, ніякої кісти немає».
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «Коли одна кіста покинула Україну, інші співають українською в день виборів РФ».
  • «Передивилася разів пʼять. Це, звичайно, безперечно просто шедевр, причому душевний».
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Я в шоці! Голос неймовірний, а пісня! Дякую вам за такий несподіваний подарунок. Сергію, ви – one love».
  • «Він завжди підтримував Україну! Після дурнуватих інтерв'ю вже навіть заспівав. Молодець».
  • «Хлопці – ви найкращі».
  • «Ну, за Україну – респект».

Водночас інші коментатори вважають, що мета виконання української пісні російськими зірками полягала в тому, щоб зібрати перегляди та заради «хайпу». Також у коментарях користувачі обурилися, чому Апполонов та Синяк не співають для російської аудиторії.

  • «Я так розумію, хто співає, той і прийшов до них».
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Цікаво, багато чи заплатили за це жеманство українською мовою?»
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 5
фото: скриншот Instagram
  • «Чому, цікаво, в Росії не виступає?»
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 6
фото: скриншот Instagram
  • «Заспівати для української аудиторії про Україну - будь ласка. Але чому тоді пісні про Росію для своєї російської аудиторії ви ігноруєте? Ось ця вибірковість і викликає запитання».
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 7
фото: скриншот Instagram
  • «Все ж очевидно, пісня для хайпу».

До слова, серед українських знаменитостей, які вподобали відео із виступом Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка були співачка Світлана Лобода та акторка Ольга Сумська та психологиня Наталія Холоденко. Вона опублікувала окремий допис на своїй сторінці з виступом «хороших росіян» та заявила, що пишається ними. «Прогрес з українською мовою на ваших очах просто неймовірний! Сергій Григор’єв-Апполонов дякую і захоплююсь!» – зазначила вона.

Що відомо про Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка

«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео) фото 8
фото: Іnstagram.com/greywiese/theigorsinyak

Сергій Григор’єв-Апполонов є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Народився в Саратові й розвиває музичну кар’єру під псевдонімом Grey Wiese за кордоном. Співак дружить із російським блогером Ігорем Синяком, який народився у Краматорську та має громадянство РФ.

Віднедавна чоловіки почали дедалі частіше зʼявлятися в українському інфопросторі, у своїх соцмережах від них іноді можна почути українську мову. Зокрема, вони нині товаришують з українською психологинею Наталею Холоденко, а нещодавно вечеряли разом із Настею Каменських та Потапом.

Також повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим) у спільному відео, що обурило українців.

Читайте також:

Теги: мова Берлін пісня відео Софія Ротару росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по торговельному комплексу «Сонячна галерея» в Кривому Розі
Кривий Ріг оголосив день жалоби: кількість жертв атаки зросла до 16
22 серпня, 07:10
Руслан Євдокименко відзначає 56-річчя
Софія Ротару привітала сина з днем народження (фото)
24 серпня, 12:21
Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомлення російських ЗМІ не коментував
Російські медіа поширили фейк про голову Служби зовнішньої розвідки України
29 серпня, 21:05
Німеччина розкрила деталі російської операції в аеропорту Лейпцига
Німеччина оголосила про закриття генконсульства РФ та «Російського дому» після атаки на Ан-124
1 вересня, 19:16
Настя Каменських, Анастасія Приходько та Світлана Лобода говорять російською мовою в публічному просторі
Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою
9 вересня, 16:03
Володимир Дантес дав пораду водіям
Володимир Дантес потрапив у ДТП: деталі (відео)
17 вересня, 16:15
Зараз у ГУР вважає, що військове значення мосту знизилося
Головне управління розвідки пояснило, чому Україна досі не знищила Кримський міст
13 вересня, 15:57
Вибори до Держдуми стартували в Росії
Російські вибори стартували з повідомлень про примус і недопуск спостерігачів
18 вересня, 08:11
15-річна Таїсія Федорова володіє французькою мовою на найвищому можливому рівні
У 15 років – рівень C2: учениця з Києва встановила мовний рекорд
18 вересня, 10:22

Шоу-біз

«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд – деталі
Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд – деталі
«Мене вважали безголосим». Юрко Юрченко дорікнув «Території А» та іншим відомим хейтерам із 90-х
«Мене вважали безголосим». Юрко Юрченко дорікнув «Території А» та іншим відомим хейтерам із 90-х
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua