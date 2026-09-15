Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Микола Бровченко пояснив своє ставлення до ШІ
фото: uacrr.org.ua

«Це вже шахрайство вищої проби – те, що робить ШІ»

Штучний інтелект починає відбирати роботу в артистів та сонграйтерів. Таку думку висловив автор пісні «Панно кохання» Микола Бровченко. В інтервʼю «Главкому» він пояснив, чи зможе ШІ замінити музикантів та розкрив власний досвід роботи з ним.

Микола Бровченко погоджується з думкою, що ШІ може створювати пісні, які стануть хітами. «Коли ШІ з'явився, то він настільки акуратненько перейняв усе зроблене за 150 років звукозапису, що йому скласти з цього щось «нове» – елементарно. Він ніби каже людям: «Ну, ви ж приблизно отаке пишете?». Серйозно! Він ніби іронізує і каже: «Ну це ж приблизно те, що ви хочете?» – висловився автор пісень.

Микола Бровченко теж користується штучним інтелектом, але як помічником. «Я ніколи не віддаю ШІ справу «творити». Коли роблю свої демки пісень із ШІ, неодмінна умова: тільки моя аудіоверсія цілої пісні, тільки мій текст до останньої коми, крапки, тільки моя конструкція, тільки мій промпт, який чітко йому розказує, де що має звучати, а де тиша, а де тут буде соло або не буде. Все це я роблю, і з 25-ї, 26-ї, я не знаю, якої там спроби, виходить щось таке, що я й хотів. Серйозно, це така робота – аранжувальника, продюсера», – пояснив фахівець.

Сценарист зауважив, що ШІ може зробити гарну мелодію, однак таку роботу він не може видавати за свою. «Одного разу, позичивши в Сірка очі, дав свій текст і кажу: «Ну, зроби пісню». Він зробив непогану мелодію. Ще й кілька варіантів. Але видавати їх за свої я не можу. А колись я зробив інакше. Я щось таке наспівав-награв – музику, ні про що, голосом зобразив текстову «рибу». І він написав український текст. Я цей текст зберіг. Хай мене вибачать сучасні поети, але там уже є думка. Так що це такі два експерименти обережно я провів і сказав: «Окей», – пояснив він.

Бровченко зауважив, що з часом штучний інтелект навчиться всього, що вже викликає дискусії в суспільстві. Однак автор вважає неетичним продавати слухачеві музику, створену ШІ, за свою.

«За кілька років він буде робити все. І не гірше за людей. Інша справа – у світі, і це вже об'єктивні факти, наростає спротив. У мистецьких колах і не лише. Скоро це і до слухачів дійде, як їх, вибачте, розводять. ШІ вам напише навіть симфонію, але видавати за своє таку роботу – неморально і неетично…» – зазначив сценарист.

Микола Бровченко пояснив, як ставиться до пісень ШІ, які сьогодні вже звучать на радіо та навіть займають перші місця у рейтингах: «Такі часи, що всі намагаються з'ясувати, скільки там людського, а скільки нелюдського. І вже ця межа стає розпливчастою, бо всі кажуть: «Ну, я його трохи залучив». Далі можуть бути дуже цікаві повороти. Наприклад, пісні немає. Ти дав йому промпт, він тобі написав пісню, ти взяв її. Пісня вийшла непогана. Ти взяв її і… наживо переспівав. Хто автор? Невідомо, хто автор».

Бровченко вважає, що використання ШІ може перетворитися на шахрайство, коли людина видає пісню, створену штучним інтелектом, за власну. Автор пісень зауважив, що нині гру музичних інструментів у ШІ-піснях порівнюють зі справжньою, однак він вважає, що це не одне й те саме, а шахрайство та брехня.

«І це дуже слизька доріжка. Тому зараз за це взялися і технологічно, і юридично, бо відчули, що мільйони грошей заробляються просто шахрайським способом. Насправді мелотрони, синтезатори, коли вони з'являлися, на них грали люди. Це були просто інструменти. Дуже часто зараз порівнюють: «Та це ж те саме». Так, але трошечки не те саме. Це вже шахрайство вищої проби – те, що робить ШІ. Це звичайна брехня» – сказав експерт.

Тож, на думку Миколи Бровченка, ШІ може допомагати митцям, а не замінювати їх: «Абсолютно. Не більше. І він таким стане. Інша справа, ми зараз маємо награтися в це. Так із усіма винаходами було».

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главком» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» автор відомих українських пісень Микола Бровченко назвав імена артистів, які вміють створювати хіти та писати музику. Сценарист пригадав молодих співаків та представників золотої естради.

Читайте також:

Теги: музика штучний інтелект пісня шоубіз Микола Бровченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Потап насправді вже Народний артист
Чому Потап насправді вже Народний артист
31 серпня, 09:08
Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі
Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі
17 серпня, 18:18
Оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії та Зразково-показовий оркестр ЗСУ заспівали разом
Артисти ЗСУ та оркестр британських морпіхів підірвали мережу, виконавши легендарну пісню (відео)
18 серпня, 10:45
Ольга Сумська вперше вийшла на сцену театру у пʼять років
Ольга Сумська святкує 60. Творчий шлях та найвідоміші ролі української Роксолани
22 серпня, 08:30
Застосунок ще з лютого 2026 року аналізує вік користувачів за низкою непрямих ознак
ChatGPT почне показувати рекламу: кого це торкнеться
23 серпня, 02:55
Віктор Павлік, Оля Полякова та Аліна Гросу долучилися до привітань з Днем Незалежності України
Полякова з голубами, Павлік у полі, Гросу з декольте. Як зірки святкують Незалежність
24 серпня, 15:53
Олена Мозгова висловила свою думку про позицію дуету Каменських і Потапа
Олена Мозгова різко розкритикувала Потапа і Настю Каменських
28 серпня, 13:18
Учасники творчого об'єднання «Мур» разом з глядачами заспівали у метро
Гурт «Мур» зіграв мюзикл у київському метро через повітряну тривогу (відео)
1 вересня, 10:11
ШІ може допомогти педагогам із підготовкою уроків, створенням вправ та навчальних матеріалів
Штучний інтелект допоможе вчителям із рутиною. Google запускає безоплатний курс
11 вересня, 14:04

Шоу-біз

Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес
Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес
Народний артист пригадав, як виїжджав з окупованого Донецька
Народний артист пригадав, як виїжджав з окупованого Донецька
Слідчі назвали ймовірну причину смерті акторки Гейден Панеттьєр
Слідчі назвали ймовірну причину смерті акторки Гейден Панеттьєр
Шон Пенн розкритикував політику Дональда Трампа
Шон Пенн розкритикував політику Дональда Трампа
Тепер офіційно: Україна візьме участь у Євробаченні-2027!
Тепер офіційно: Україна візьме участь у Євробаченні-2027!
Глорія Гейнор заспівала свій хіт I Will Survive українською мовою (відео)
Глорія Гейнор заспівала свій хіт I Will Survive українською мовою (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua