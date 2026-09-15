Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес

«Це вже шахрайство вищої проби – те, що робить ШІ»

Штучний інтелект починає відбирати роботу в артистів та сонграйтерів. Таку думку висловив автор пісні «Панно кохання» Микола Бровченко. В інтервʼю «Главкому» він пояснив, чи зможе ШІ замінити музикантів та розкрив власний досвід роботи з ним.

Микола Бровченко погоджується з думкою, що ШІ може створювати пісні, які стануть хітами. «Коли ШІ з'явився, то він настільки акуратненько перейняв усе зроблене за 150 років звукозапису, що йому скласти з цього щось «нове» – елементарно. Він ніби каже людям: «Ну, ви ж приблизно отаке пишете?». Серйозно! Він ніби іронізує і каже: «Ну це ж приблизно те, що ви хочете?» – висловився автор пісень.

Микола Бровченко теж користується штучним інтелектом, але як помічником. «Я ніколи не віддаю ШІ справу «творити». Коли роблю свої демки пісень із ШІ, неодмінна умова: тільки моя аудіоверсія цілої пісні, тільки мій текст до останньої коми, крапки, тільки моя конструкція, тільки мій промпт, який чітко йому розказує, де що має звучати, а де тиша, а де тут буде соло або не буде. Все це я роблю, і з 25-ї, 26-ї, я не знаю, якої там спроби, виходить щось таке, що я й хотів. Серйозно, це така робота – аранжувальника, продюсера», – пояснив фахівець.

Сценарист зауважив, що ШІ може зробити гарну мелодію, однак таку роботу він не може видавати за свою. «Одного разу, позичивши в Сірка очі, дав свій текст і кажу: «Ну, зроби пісню». Він зробив непогану мелодію. Ще й кілька варіантів. Але видавати їх за свої я не можу. А колись я зробив інакше. Я щось таке наспівав-награв – музику, ні про що, голосом зобразив текстову «рибу». І він написав український текст. Я цей текст зберіг. Хай мене вибачать сучасні поети, але там уже є думка. Так що це такі два експерименти обережно я провів і сказав: «Окей», – пояснив він.

Бровченко зауважив, що з часом штучний інтелект навчиться всього, що вже викликає дискусії в суспільстві. Однак автор вважає неетичним продавати слухачеві музику, створену ШІ, за свою.

«За кілька років він буде робити все. І не гірше за людей. Інша справа – у світі, і це вже об'єктивні факти, наростає спротив. У мистецьких колах і не лише. Скоро це і до слухачів дійде, як їх, вибачте, розводять. ШІ вам напише навіть симфонію, але видавати за своє таку роботу – неморально і неетично…» – зазначив сценарист.

Микола Бровченко пояснив, як ставиться до пісень ШІ, які сьогодні вже звучать на радіо та навіть займають перші місця у рейтингах: «Такі часи, що всі намагаються з'ясувати, скільки там людського, а скільки нелюдського. І вже ця межа стає розпливчастою, бо всі кажуть: «Ну, я його трохи залучив». Далі можуть бути дуже цікаві повороти. Наприклад, пісні немає. Ти дав йому промпт, він тобі написав пісню, ти взяв її. Пісня вийшла непогана. Ти взяв її і… наживо переспівав. Хто автор? Невідомо, хто автор».

Бровченко вважає, що використання ШІ може перетворитися на шахрайство, коли людина видає пісню, створену штучним інтелектом, за власну. Автор пісень зауважив, що нині гру музичних інструментів у ШІ-піснях порівнюють зі справжньою, однак він вважає, що це не одне й те саме, а шахрайство та брехня.

«І це дуже слизька доріжка. Тому зараз за це взялися і технологічно, і юридично, бо відчули, що мільйони грошей заробляються просто шахрайським способом. Насправді мелотрони, синтезатори, коли вони з'являлися, на них грали люди. Це були просто інструменти. Дуже часто зараз порівнюють: «Та це ж те саме». Так, але трошечки не те саме. Це вже шахрайство вищої проби – те, що робить ШІ. Це звичайна брехня» – сказав експерт.

Тож, на думку Миколи Бровченка, ШІ може допомагати митцям, а не замінювати їх: «Абсолютно. Не більше. І він таким стане. Інша справа, ми зараз маємо награтися в це. Так із усіма винаходами було».

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главком» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» автор відомих українських пісень Микола Бровченко назвав імена артистів, які вміють створювати хіти та писати музику. Сценарист пригадав молодих співаків та представників золотої естради.