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Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українці порадили Насті Каменських брати приклад з Максима Галкіна
фото: Іnstagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін вразив мережу своїм рівнем української мови

Російський артист Максим Галкін 27 вересня виступив із концертом у Празі, де заспівав хіт українського артиста Іво Бобула «Розмова з тобою». На концерті шоумена були присутні глядачі з України. Одна з них поділилася фрагментом виступу Галкіна в Instagram, пише «Главком».

Під час концерту Максим Галкін заспівав пісню «Розмова з тобою» українською мовою. Крім того, під час виступу від артиста також було чути українську мову.

«Нещодавно побували на концерті Максима Галкіна – це було дуже круто, весело та надзвичайно цікаво! Особливо приємно було почути, як він заспівав наші українські пісні українською мовою. Для мене це було дуже зворушливо й символічно. Видно, що він з повагою ставиться до України та підтримує нашу державу», – зазначила авторка допису.

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Під публікацією із відео виступу користувачі прокоментували рівень української мови Галкіна. Крім того, у коментарях іронічно пригадали заяву Насті Каменських, яка пояснювала свою відмову від української мови та повернення до російської проблемами зі здоров'ям, а саме появою кісти.

Тож українці підкололи Настю Каменських, яка відмовилася від української. Користувачі зазначили, що у Галкіна не зʼявилася кіста через те, що він співає українською мовою на своїх концертах:

  • «Скиньте це, будь ласка, Насті Каменських, нехай повчиться від нього».
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео) фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Наглядний приклад того, як можна легко й швидко вивчити українську мову. Було б тільки бажання!»
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «І кісти у нього немає».
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео) фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Він же українець. 100% навіть без акценту співає».
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Кіста в нього не виросла...як у Каменських».
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео) фото 5
фото: скриншот Instagram
  • «Як гарно. І кісти від мови немає».
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео) фото 6
фото: скриншот Instagram
  • «Як гарно звучить голос Максима українською».

Зазначимо, Максим Галкін виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення разом зі своєю дружиною, відомою російською співачкою Аллою Пугачовою, та їхніми дітьми. Нині подружжя живе за кордоном, а шоумен підтримує Україну та засуджує російську агресію. Він та Алла Пугачова часто публікують у своїх соцмережах дописи, де критикують дії російської влади, а саме воєнні злочини РФ на території України, а також обстріли.

До слова, Максим Галкін не вперше співає українські пісні на своїх концертах, а також на корпоративах чи весіллях, де працює ведучим. На весіллі українки в Каннах Галкін також заспівав хіт народного артиста України Іво Бобула  «Розмова з тобою».

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Теги: мова Іво Бобул концерт Максим Галкін пісня

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