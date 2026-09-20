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Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, розказав, як вона з ним розплатилася

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яку виконувала Таїсія Повалій
колаж: glavcom.ua

Микола Бровченко написав слова легендарної «Панно Кохання», яка принесла Україні першу міжнародну музичну премію в часи Незалежності

Автор легендарної пісні «Панно Кохання» Микола Бровченко розкрив секрет створення та вартість свого хіта. В інтервʼю «Главкому» композитор назвав суму, яку отримав від Таїсії Повалій за пісню, що принесла їй перемогу на «Слов'янському базарі».

За словами Миколи Бровченка, історія створення пісні «Панно Кохання» є цікавою. Над композицією працювали й інші відомі митці, як Олександр Яременко, Олег Ступка та інші.

«Легенда розказує, що композитор Олександр Яременко просто наспівав звукорежисеру Олегу Ступці мотивчик. Далі це дійшло до Анатолія Карпенка, прекрасного аранжувальника і музиканта. І тоді Олег до мене звернувся: «Слухай, є мелодія. Ми хочемо, щоб це була бомба…» Я навіть точно не знав, що це буде «Слов'янський базар» чи щось інше. Коротше, я мав цю демо-мелодію. Вона була, скажімо так, трошечки запозичена з італійських ритмічних, модних стилів, які у 90-х у нас тут були популярні. І сам «наспів» був західним», – зазначив сонграйтер.

Спершу Бровченку було складно підібрати українські слова під західну за звучанням мелодію, але він згадав слово «панна», яке добре лягло на музику. Від нього виникла фраза «панна кохання» та назва пісні.

«Короткі рядки, стріляючі склади – українською дуже важко було відразу придумати щось змістовне. А я просто з дитинства люблю пірнати у такі глибини нашої мови, де не лише літературна мова і не лише те, що на поверхні щодня. І коли я згадав про слово «панно», просто оце саме слово «панно», я ще не знав, про що пісня буде. І до нього раптом далі по мелодії додалося «кохання». Оці подвоєні «нн» дуже точно лягали на мелодію. Далі я почав розкручувати сюжет. Ну, сторітелінг – це наше все. Я почав думати: хто така, що це за «панна кохання», звідки вона, чому вона нам цікава. І вийшла язичницька пісня», – розповів автор пісні.

З піснею Миколи Бровченка «Панно Кохання» у 1993 році співачка Таїсія Повалій привезла зі «Слов'янського базару» гран-прі, зокрема й грошовий приз. Водночас один з авторів її переможної пісні отримав за роботу $150. «150 доларів. Так. 150 доларів. Шалені гроші», – сказав Бровченко.

На готовий музичний хіт Девіда Фостера Through The Fire Микола Бровченко написав український текст (адаптацію), який отримав назву «Крізь вогонь» і увійшов до репертуару Таїсії Повалій. «Її мелодія і текст вимагала бути «на рівні»…» – розповів композитор.

Ще один із авторів низки пісень Таїсії Повалій, Євген Рибчинський, заборонив співачці їх виконувати. Йдеться про композиції, зокрема «Просто Тая», «Цей дощ надовго» і «Чортополох». Микола Бровченко пояснив, як ставиться до такого вчинку та чи залишаються його права на пісні, написані для Повалій, дійсними: «Женя, може, й правильно зробив. Публічно, скажімо так, проявив позицію. А я просто знаю, що права мої, як автора, належать мені. 50% – за текст. Нікуди не діваються. Вони були зареєстровані тут, в Україні. Наскільки знаю, практично всі мої україномовні пісні, вони й самі припинили виконувати. Думаю, в раші за це можна і в буцегарню загриміти».

Згадуючи Таїсію Повалій, Микола Боровченко прокоментував її «тяжку музичну деградацію». «Щодо деградації… Гроші. Якщо коротко – гроші. Ти маєш інструмент – голос. Скажімо так, не золотий, ну хоча б позолочений, і ти згодом починаєш ним тупо торгувати. Причому це просто голос, не особистість, а просто голос. Ну є голос – і все. Як у інструмента. Скажімо, труба. Все. В чиїх руках вона опиниться, так вона і гратиме. От Тая почала проходити весь цей шлях деградації: ось вам голос – беріть. Взяли? Добре! Скільки? І так далі. Мене тоді переконували: «Ринок диктує все. В Україні ось такенький риночок, а там (рукою десь на Північ) – оттакенний!» – висловився автор пісень.

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Нагадаємо, 18 вересня у Києві відбувся камерний концерт «Тишком-нишком», під час якого прозвучала прем'єра джазової версії «Полудневої спеки». Цей суперхіт 2000-х відомого українського автора пісень Миколи Бровченка та композитора Сергія Круценка виконувала Ані Лорак. Цього разу композицію представила співачка Тетяна Гончарова разом із музикантами проєкту.

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Теги: Таїсія Повалій пісня шоубіз

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