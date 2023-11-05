У Києві спалахнув конфлікт між поліцейським і військовим (відео)

Поліція опублікувала свою версію інциденту

У мережі поширюється відео, на якому правоохоронець штовхає і валить на землю військового у відділку поліції. Водночас Нацполіція стверджує, що перед цим чоловік порушив комендантську годину та хамив поліцейському.

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За інформацією, яку поширюють столичні пабліки, інцидент стався у Шевченківському районі Києва. Військового затримали за порушення комендантської години, коли він їхав на вокзал після військово-лікарської комісії.

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У мережі поширюється відео, де видно, як поліцейський штовхає військового, після чого той падає на підлогу.

Тим часом поліція опублікувала свою версію конфлікту. На відео видно, що правоохоронець попросив чоловіка пройти до відділку поліції через порушення комендантської години, на що військовий відмовив та відповів: «Ти помиляєшся».

Нагадаємо, що 25 жовтня в Чорноморську на Одещині п’ятеро військових напали на старшого сержанта української армії. Побитий чоловік помер у лікарні.