Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер
У ніч на 23 жовтня військового у Чорноморську в Одеській області побили також військовослужбовці
Колаж TSN.ua

У чоловіка був перелом шиї та набряк мозку

Військовий, якого побили в Чорноморську на Одещині, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина Олеся Куприч у Facebook.

«Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри», – написала жінка.

25 жовтня стало відомо, що в Чорноморську п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії. Згодом стало  ідомо, що нападники також військовослужбовці. 

В обласному управлінні Нацполіції розповіли, що правоохоронці вже встановили особи зловмисників і відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ). Ймовірно, через смерть військового, правову кваліфікацію справи буде змінено.

Момент побиття зафіксували камери відеоспостереження, на них видно чотирьох зловмисників.

Читайте також: Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
Теги: Одещина смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми не втомлюємося, ми звикаємо. В цьому немає нічого поганого
Чи втомились українці від війни?
14 жовтня, 10:34
Андрій Куцан разом зі сім'єю мешкав у Мюнхені
У Німеччині помер зять Степана Бандери
3 жовтня, 16:51
Опанасюк тривалий час боролася з хворобою
Померла мати учасниць дуету Anna Maria, яка співпрацювала з окупантами
6 жовтня, 15:55
Наразі відібрані військові США перебувають на Близькому Сході та в Європі
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
16 жовтня, 21:43
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
17 жовтня, 04:43
За словами експерта, блокування суден у коридорі призводить також і до іміджевих втрат – адже Україна доклала значних зусиль для його відкриття
Блокування суден у морському коридорі це прямий саботаж окремих чиновників – генеральний директор ФРТУ
26 жовтня, 12:05
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
27 жовтня, 02:56
«Я був шокований тим, що вони зробили»: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу
«Я був шокований тим, що вони зробили»: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу
28 жовтня, 07:21
У разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але вони будуть мати тимчасовий характер
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз
22 жовтня, 14:15

Новини

Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер
Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер
Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків
Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
РФ атакувала судноремонтний завод на Одещині: є постраждалі
РФ атакувала судноремонтний завод на Одещині: є постраждалі
Ранкова атака на Одесу: стало відомо, куди цілили росіяни
Ранкова атака на Одесу: стало відомо, куди цілили росіяни
В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги
В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6212
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
5284
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
4096
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
3994
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3911
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту