Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер

У ніч на 23 жовтня військового у Чорноморську в Одеській області побили також військовослужбовці

У чоловіка був перелом шиї та набряк мозку

Військовий, якого побили в Чорноморську на Одещині, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина Олеся Куприч у Facebook.

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«Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри», – написала жінка.

25 жовтня стало відомо, що в Чорноморську п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії. Згодом стало ідомо, що нападники також військовослужбовці.

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В обласному управлінні Нацполіції розповіли, що правоохоронці вже встановили особи зловмисників і відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ). Ймовірно, через смерть військового, правову кваліфікацію справи буде змінено.

Момент побиття зафіксували камери відеоспостереження, на них видно чотирьох зловмисників.