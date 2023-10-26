Побиття військового на Одещині: стали відомі нові подробиці

Наразі, потерпілий продовжує перебувати в медичному закладі, де йому надається медична допомога

Заяву до поліції написали родичі побитого чоловіка

У ніч на 23 жовтня військового у Чорноморську в Одеській області побили також військовослужбовці. Їх особи вже встановили. Про це повідомив директор «Муніципальна варта» у місті Чорноморськ Петро Канар'ян.

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За його словами, близько 23:50 надійшов виклик на гарячу лінію «Муніципальної варти» про бійку на вулиці Лазурній. Коли на місце прибули працівники комунальної установи, бійка вже закінчилася. Потерпілий лежав на землі, а нападники вже пішли. Охоронці викликали поліцію та медиків.

«Потерпілому працівники «Муніципальної варти» надали першу домедичну допомогу. Його сильно не рухали, бо він був дуже побитий. Нападників встановили. Нападники – це також військові. Це була бійка між військовими. У поліції всі дані є», – сказав він.

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Петро Канар'ян зазначив, що побитий чоловік був при свідомості. У медичному закладі він підтвердив, що це була бійка між військовослужбовцями, і не став одразу писати заяву.

Директор міської «Муніципальної варти» повідомив, що заяву до поліції написали родичі побитого чоловіка. «На жаль, на нетверезу голову військові між собою побилися, і вийшла така ситуація»,– підсумував Канар'ян.

Згодом стало відомо, що за фактом побиття чоловіка в місті Чорноморськ поліцейські розпочали кримінальне провадження.

«Наразі, потерпілий продовжує перебувати в медичному закладі, де йому надається медична допомога. Особи причетні до злочину доставлені до відділу поліції для з’ясування обставин події та проведення необхідних слідчих дій. Під час слідства також вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій правопорушників», – прокоментував подію начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 Андрій Коротченко.

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Як повідомлялося, у Чорноморську Одеської області п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії. Чоловік отримав серйозні ушкодження.