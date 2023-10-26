Житель Прикарпаття побив військового: деталі від поліції

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

На Івано-Франківщині правоохоронці затримали зловмисника, який завдав військовослужбовцю тяжких тілесних ушкоджень. Він ударив потерпілого металевим предметом у голову. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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Зазначається, що 34-річного чоловіка госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Поліцейські вже встановили особу зловмисника та затримали його. Правоохоронці з'ясували, що конфлікт між чоловіками відбувся неподалік ставкового господарства в селі Княгиничі, Рогатинської територіальної громади.

«Фігурант здійснював обхід зарибнених ставків та помітив в чагарниках двох невідомих осіб. Між мешканцем Рогатинської громади та мешканцями Ходорова, Львівської області, розпочалася сутичка, під час якої 26-річний чоловік металевим предметом завдав удар у ділянку голови 34-річного чоловіка», – йдеться в повідомленні.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше Чорноморську Одеської області п’ятеро невідомих побили старшого сержанта української армії. Чоловік отримав серйозні ушкодження.