Чоловіка, який влаштував стрілянину у США, знайдено мертвим

У США озброєний чоловік відкрив вогонь по людях у США

Тіло 40-річного Роберта Карда знайшли поряд із центром з переробки сміття

Чоловік, підозрюваний у вбивстві у штаті Мен, знайдений мертвим після трьох днів пошуків. Про це пише BBC.

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«Підозрюваний у стрільбі, що сталася в середу ввечері, знайдений мертвим», – йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.

За даними CBS News, тіло 40-річного Роберта Карда знайшли поряд із центром з переробки сміття. Як повідомляють джерела AP у поліції, він міг накласти на себе руки.

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Співрозмовники AP також повідомили, що в будинку, пов'язаному з підозрюваним, було знайдено записку, в якій йшлося про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також було знайдено мобільний телефон підозрюваного.

Влада не підтвердила цю інформацію і відмовилася докладно розповісти про зміст записки.

Найближчим часом поліція планує провести прес-конференцію.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей.

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За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

Поліція в американському штаті Мен встановила особу стрільця, який відкрив вогонь у місті Льюїстон. Це – Роберт Кард, йому 40 років.