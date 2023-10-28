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Чоловіка, який влаштував стрілянину у США, знайдено мертвим

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чоловіка, який влаштував стрілянину у США, знайдено мертвим
У США озброєний чоловік відкрив вогонь по людях у США
фото з відкритих джерел

Тіло 40-річного Роберта Карда знайшли поряд із центром з переробки сміття

Чоловік, підозрюваний у вбивстві у штаті Мен, знайдений мертвим після трьох днів пошуків. Про це пише BBC.

«Підозрюваний у стрільбі, що сталася в середу ввечері, знайдений мертвим», – йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.

За даними CBS News, тіло 40-річного Роберта Карда знайшли поряд із центром з переробки сміття. Як повідомляють джерела AP у поліції, він міг накласти на себе руки.

Співрозмовники AP також повідомили, що в будинку, пов'язаному з підозрюваним, було знайдено записку, в якій йшлося про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також було знайдено мобільний телефон підозрюваного.

Влада не підтвердила цю інформацію і відмовилася докладно розповісти про зміст записки.

Найближчим часом поліція планує провести прес-конференцію.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. 

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

Поліція в американському штаті Мен встановила особу стрільця, який відкрив вогонь у місті Льюїстон. Це – Роберт Кард, йому 40 років.

Читайте також: У США знову стрілянина. Що могло б виправити ситуацію
Теги: сміття самогубство президент поліція стрілянина

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