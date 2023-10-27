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РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили український безпілотник над територією Курської області

У ніч проти 27 жовтня у Курській області Росії пролунали вибухи ввечері. Росіяни стверджують, що нібито збили безпілотник. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.

У відомстві зазначили, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили український безпілотник над територією Курської області у районі населеного пункту Курчатів.

«26 жовтня в районі 21:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що збройні сили України нібито вдарили по селищу Тьоткіно в Курській області РФ, внаслідок чого населений пункт частково залишився без світла

Нагадаємо, міністерство оборони Росії повідомляло, що вночі 18 жовтня у небі над Білгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря РФ нібито було знищено 28 українських безпілотників. Пізніше стало відомо, що дрони Служби безпеки України щонайменше 18 разів влучили по військовому табору біля аеродрому «Халіно» у Курській області РФ. 

Крім того, на початку жовтня СБУ атакувала дронами електропідстанцію, що живить населені пункти Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Військові об'єкти у цих населених пунктах лишилися без світла.

Теги: Міноборони Міноборони РФ військові Telegram безпілотник росіяни

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