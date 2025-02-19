У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:41 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по Одесі. Російська Федерація атакувала місто ударними безпілотниками.

Через атаку в Одесі знеструмлено дві районні котельні, без опалення залишилися частина Київського району – 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків і 9 медичних закладів. Загалом без тепла – майже 80 тисяч людей.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. У дитсадку після атаки не залишилось жодної цілої групи, вибито понад сотню вікон.

До слова, в Уманському районі Черкаської області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника пошкоджені лінія електропередач, вісім будинків та господарчі споруди. Також постраждали троє людей.