Атака дронів на Київщину: пошкоджені школи, дитсадок та приватний будинок

Повітряна тривога на Київщині тривала всю ніч

Сьогодні вночі, 11 лютого, російські війська атакували Київську область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Жителі чули звуки вибухів. Про це повідомляє в.о. голови Київської обласної адміністрації Микола Калашник.

фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Наслідки російської атаки Київщини 11 лютого. фото: Микола Калашник, Facebook

Зазначається, що повітряна тривога тривала всю ніч. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

«Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок», – сказав Калашник.

Наслідки російської атаки Київщини 11 лютого фото: Микола Калашник, Facebook

За його словами, наразі на місці комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі наступного тижня.

Нагадаємо, через масований ракетний обстріл в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії. Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомили сьогодні зранку в Укренерго. Також вночі росіяни атакували газову інфраструктуру, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.