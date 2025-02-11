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Атака дронів на Київщину: пошкоджені школи, дитсадок та приватний будинок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: пошкоджені школи, дитсадок та приватний будинок
Поліція фіксує наслідки російської атаки Київщини 11 лютого
фото: поліція Київської області, Facebook

Повітряна тривога на Київщині тривала всю ніч

Сьогодні вночі, 11 лютого, російські війська атакували Київську область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Жителі чули звуки вибухів. Про це повідомляє в.о. голови Київської обласної адміністрації Микола Калашник.

Атака дронів на Київщину: пошкоджені школи, дитсадок та приватний будинок фото 1
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Наслідки російської атаки Київщини 11 лютого.
Наслідки російської атаки Київщини 11 лютого.
фото: Микола Калашник, Facebook

Зазначається, що повітряна тривога тривала всю ніч. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

«Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок»,  – сказав Калашник.

Наслідки російської атаки Київщини 11 лютого
Наслідки російської атаки Київщини 11 лютого
фото: Микола Калашник, Facebook

За його словами, наразі на місці комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі наступного тижня.

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фото: Микола Калашник, поліція Київської області

Нагадаємо, через масований ракетний обстріл в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії. Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомили сьогодні зранку в Укренерго. Також вночі росіяни атакували газову інфраструктуру, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Теги: обмеження міністр обстріл Київщина Facebook поліція будинок Укренерго Микола Калашник Герман Галущенко тривога росіяни Київ

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