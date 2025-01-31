В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати

Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста

На щастя, обійшлося без жертв

Серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

«Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники», – зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по центру Одеси 31 січня постраждало дві жінки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, обох постраждалих шпиталізовано у стані середнього ступеню важкості.

фото: Одеська ОВА

«На місці працюють всі відповідні служби. Закликаю містян не нехтувати заходами безпеки та у випадку оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття!», – додав голова ОВА.

фото: Одеська ОВА

Також він показав фото наслідків ракетного удару.

фото: Одеська ОВА

Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов показав кадри однієї з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО.

О 22:11 Кіпер повідомив, що відомо про трьох постраждалих: поранення голови отримав хлопець 2006 року народження. Його також ушпиталено.

Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Зазначимо, до цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Перед тим міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про розвідувальний дрон у напрямку міста.

Згодом у місцевих пабліках зʼявилися перші фото та відео наслідків російської атаки. Був атакований центр міста

В Одесі багато будівель зазнали пошкоджень. Про це повідомляють місцеві пабліки pic.twitter.com/2YqplFgLB0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025

Окрім того, російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.