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В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати

Ірина Бура
glavcom.ua
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В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати
Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста
фото: Офіс президента

На щастя, обійшлося без жертв

Серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

«Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники», – зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по центру Одеси 31 січня постраждало дві жінки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, обох постраждалих шпиталізовано у стані середнього ступеню важкості.

В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати фото 1
фото: Одеська ОВА

«На місці працюють всі відповідні служби. Закликаю містян не нехтувати заходами безпеки та у випадку оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття!», – додав голова ОВА.

В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати фото 2
фото: Одеська ОВА

Також він показав фото наслідків ракетного удару.

В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати фото 3
фото: Одеська ОВА

Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов показав кадри однієї з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО.

О 22:11 Кіпер повідомив, що відомо про трьох постраждалих: поранення голови отримав хлопець 2006 року народження. Його також ушпиталено.

Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Зазначимо, до цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Перед тим міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про розвідувальний дрон у напрямку міста.

Згодом у місцевих пабліках зʼявилися перші фото та відео наслідків російської атаки. Був атакований центр міста

Окрім того, російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.

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