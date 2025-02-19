У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника

На місці падіння уламків працюють екстрені служби

У Голосіївському районі міста Києва впали уламки знешкодженого ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію очільника КМВА Тимура Ткаченко.

«Ворожий БпЛА, що летів на Київ – знешкоджено», – написав Ткаченко. Він зазначив, що на місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих та руйнувань.

«Повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО. В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги», – зазначив він.

Станом на 21:41 у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Нагадаємо, що вночі 17 лютого ворожі дрони атакували столицю. У місті працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків загорілось складське приміщення. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про оперативну обстановку у місті.

«Попередньо, уламки впали в нежитловій зоні. На місці працюють бригади ДСНС. Триває робота над локалізацією займання», – написав Ткаченко.

За його словами, інших повідомлень, які стосуються наслідків ворожих атак не надходило. Інформація про постраждалих, станом на зараз відсутня. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Він зазначив, що в дворі житлового будинку палають автівки.