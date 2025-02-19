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Виступ Трампа, ворожа атака дронами: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Виступ Трампа, ворожа атака дронами: головне за ніч
Головні новини ночі проти 19 лютого
фото: Reuters

 У Києві та низці областей оголошували повітряна тривога. Дрони та ракети атакували міста України, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов до преси у своєму маєтку Мар-а-Лаго на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії, нардеп прокоментував голосні заяви Трампа щодо Зеленського, дрони атакували нафтобазу в Самарській області.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Ворожа атака по Україні: вибухи чутно у декількох містах

У Києві, Сумах, Одесі та Запоріжжі вночі прогриміли вибухи. Так, у Києві працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих внаслідок атаки немає. У Сумах російська ракета влучила поблизу об’єкта цивільної інфраструктури.  Постраждалих та поранених немає. 

У Запоріжжі внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя сталася пожежа у приватному секторі. На місці працювали рятувальники. В Одесі після вибухів спостерігаються проблеми з електроенергією.

Згодом стало відомо, що без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків в Одесі. Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.

Президент США Трамп відповідав на запитання журналістів у своєму маєтку Мар-а-Лаго. Головні тези

Трамп: «У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів». За його словами, він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. 

Американський лідер вкотре нагадав, що за його президентства війна би не розпочалася. Він також зазначив, що не проти розміщення європейських миротворців. Та заявив, що готовий розглянути відправлення миротворців США до України.

На одне з запитань Трамп сказав, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки, й тому наполягає на виборах. Водночас нардеп Ярослав Железняк зазначив, що давати оцінку підтримці Зеленського все ж таки мають право лише громадяни України.

Дрони атакували нафтобазу в Самарській області

У ніч проти 19 лютого Самарську область атакували безпілотники. Дрони уразили нафтопереробний завод у регіоні. Йдеться про Сизранський НПЗ, який входить до групи нафтопереробних заводів «Роснефть».

Внаслідок влучання безпілотників, на підприємстві спалахнула пожежа. Губернатор області В'ячеслав Федоріщев підтвердив атаку і повідомив, що на місці працюють екстрені служби. За його словами, постраждалих немає.


 

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