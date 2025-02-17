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У Києві та низці областей повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві та низці областей повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 15:30 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 15:55 тривогу в столиці було скасовано, однак у деяких областях небезпека триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого Росія здійснила масовану атаку безпілотниками. На Київщині є руйнування та постраждалий.

До слова, у ніч проти 17 лютого у Краснодарському краї у Росії жителі почули вибухи. Російські ЗМІ зауважували, що однією із цілей дронової атаки був Ільський нафтопереробний завод.

Згодом повідомлялося, що найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінская», що належить «Каспійському трубопровідному консорціуму» (КТК), виведено з ладу внаслідок атаки дронів.

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Теги: тривога

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