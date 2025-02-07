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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:54 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1080-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1105 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, у ніч на 7 лютого ворог вкотре атакував Київщину. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено господарське та гаражне приміщення. Постраждалих серед населення немає.

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Теги: тривога

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