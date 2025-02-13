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Білоруси запанікували через нічну атаку дронів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Білоруси запанікували через нічну атаку дронів (відео)
Місцеві жителі розповідають, що бачили палаючі уламки у небі
скрін із відео

Білоруська ППО вночі збивала російські дрони

Сьогодні, 13 лютого, близько опівночі невідомі дрони атакували білоруський Гомель. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі розповідають, що бачили палаючі уламки у небі. Ймовірно, йдеться про падіння БПЛА, які було знищено ППО.

Офіційний коментарів поки що ще немає.

Водночас у цей час у сусідньому з Гомельською областю Чернігівському регіоні України тривала повітряна тривога, пов'язана з атакою російських ударних дронів. Ймовірно ворожі дрони «заблудилися». 

У мережі тим часом ширяться відео переляканих білорусів.

Нагадаємо, на потужні вибухи вночі скаржились і жителі російського Липецька.

Люди повідомляють про атаку безпілотників та роботу ППО.

За даними ЗМІ, можливим об'єктом атаки БПЛА міг бути Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

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Теги: дрон відео тривога Білорусь війна росія

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