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Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 20 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Торецькому напрямку

Противник завдав ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши при цьому 91 КАБ, застосував 1122 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 106 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Три атаки ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

12 атак загарбників зупинили українські воїни поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж минулого дня ворог здійснив 26 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 101 та поранили 90 окупантів. Знищено танк, дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 13 БпЛА, засіб РЕБ та засіб супутникового зв'язку, також значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три автомобілі та три артилерійські системи.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 13 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного. Дотепер точиться два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські оборонці відбили 11 атак загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025 року фото 9

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 1093-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог росіяни

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