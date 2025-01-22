У Києві та низці областей була повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:05 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:30 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нині триває 1064-й день повномасштабної війни в Україні.

Загалом від початку минулої доби відбулося 109 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.