У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин

У Києві працювала ППО

Сьогодні, 16 січня, о 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники. О 12:29 пролунав відбій.

Під час повітряної тривоги у Києві було чутно звуки вибухів. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.