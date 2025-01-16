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У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
фото: glavcom.ua

У Києві працювала ППО

Сьогодні, 16 січня, о 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники. О 12:29 пролунав відбій.

Під час повітряної тривоги у Києві було чутно звуки вибухів. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: Київ Київщина тривога Україна війна безпілотник росія росіяни системи ППО вибух

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