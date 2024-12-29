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Скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни: дані КМДА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни: дані КМДА
Поранення в столиці отримали більше 1750 мешканців, зокрема 106 дітей
фото: ДСНС

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві майже 1500 разів звучала повітряна тривога

Із 2022 року внаслідок російських повітряних атак у Києві загинуло понад 1 300 мирних мешканців, включно з 11 дітьми. Про це заявив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник, передає «Вечірній Київ».

Поворозник наголосив, що багато хто з киян почав легковажно ставитися до своєї безпеки. Люди не завжди спускаються в укриття, не завжди ховаються від небезпеки, і це призводить до страшних наслідків. Особливо останні трагедії, зокрема загибель дітей, показують, що нехтувати правилами безпеки не можна.

«Від початку повномасштабного вторгнення в Києві майже 1500 разів звучала повітряна тривога. А далі значно страшніші цифри – Російська Федерація забрала життя понад 1300 мирних киян, які загинули в результаті повітряних атак на столицю. Серед них – 11 дітей», – йдеться в повідомленні.

Поранення отримали більше 1750 мешканців, зокрема 106 дітей.

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: війна окупанти ЗСУ тривога Київ

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