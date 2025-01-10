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У Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку
На щастя, обійшлося без постраждалих
фото: соцмережі

Пошкоджено вікна, 6 авто

У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

«Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби», – йдеться у повідомленні. 

За словами Ткаченка, обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, станом на 02:20 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з загрозою застосування БпЛА.

До слова, внаслідок атаки на Запоріжжя загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ»

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

Теги: Запоріжжя соцмережі тривога відео поранення влада будинок Володимир Зеленський місцева влада війна Київ окупанти росія пожежа дрон

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