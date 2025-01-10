У Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку
Пошкоджено вікна, 6 авто
У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби», – йдеться у повідомленні.
За словами Ткаченка, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, станом на 02:20 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з загрозою застосування БпЛА.
До слова, внаслідок атаки на Запоріжжя загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.
Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ».
До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.
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