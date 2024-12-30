Вперше з Різдва у Києві лунає повітряна тривога

Громадянам слід терміново пройти в укриття

В Україні 30 грудня оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють Повітряні сили України. Сигнал тривоги пролунав о 12:36.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Зазначимо, остання тривога була у Києві 25 грудня.

Нагадаємо, затяжні тривоги дуже заважають функціонуванню Черкаської області, особливо з погляду організації освітнього процесу. Про це заявив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. «Ми маємо понад 800 повітряних тривог лише в цьому році. І загальна тривалість – це близько 1 300 годин, трохи навіть більше станом на сьогодні. І знаємо, що тривоги деякі тривали близько 12 годин. Це пов'язано, в основному, з перебуванням безпілотних літальних апаратів типу «Шахед» в повітрі області і також перебуванням розвідувальної авіаційної безпілотної техніки. Тому були такі затяжні тривоги», – йдеться в повідомленні.

Табурець повідомив, що сьогодні відбуваються перемовини з приводу того, як зробити тривоги на Черкащині менш затяжними.