Ранкова атака на Київ: є загиблі
Від російської атаки постраждали кілька районів столиці
Внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки на столицю є загиблий. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
«Кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до трьох», – йдеться в повідомленні.
Крім того, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
А у Шевченківському районі виникла пожежа.
😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025
Нагадаємо, у столиці прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.
Повітряна тривога досі триває.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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