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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Триває 1043-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

У яких областях оголошено повітряну тривогу

У багатьох областях України лунають сирени повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомляють про атаку дронів-камікадзе.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: укриття тривога безпілотник війна росія

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