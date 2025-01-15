Як захистити українську ГТС від ударів Росії. Нардеп запропонував екзотичне рішення

За словами нардепа, сьогоднішній обстріл ГТС – лише «пристрілка» й далі, на його думку, будуть нові обстріли

«Не чекаємо нових обстрілів, а вже робимо американцям пропозицію»

Народний депутат України Віктор Балога відреагував на сьогоднішню атаку РФ на енергетичну систему України. На Facebook-сторінці він запропонував продати українську газотранспортну систему (ГТС) – Сполученим Штатам Америки.

«Якщо хочемо зберегти нашу газотранспортну систему – маємо продати її США. І чим скоріше ми це зробимо, тим більша ймовірність того, що залишимось із газом», – написав Балога.

За його словами, сьогоднішній обстріл ГТС – лише «пристрілка» й далі, на його думку, будуть нові обстріли. Балога переконаний, що яким би не було ППО, але збивати всі ракети чи БпЛА – «майже нереально».

«Значить будуть нові руйнування та рано чи пізно проблеми з постачанням газу. Тому не чекаємо нових обстрілів, а вже робимо американцям пропозицію», – пояснив нардеп.

Політик зазначив, що як тільки українська газотранспортна система стане власністю США, або ж нова адміністрація Білого дому проявить до її придбання «публічний інтерес – жодна російська ракета чи дрон на неї не полетить».

Як повідомлялося, вранці 15 січня у низці областей України були застосовані аварійні відключення світла. Вони запровадженні у зв'язку з масованою ракетною атакою по Україні.

Нагадаємо, що зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО.

Також зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

До слова, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.