Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як захистити українську ГТС від ударів Росії. Нардеп запропонував екзотичне рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як захистити українську ГТС від ударів Росії. Нардеп запропонував екзотичне рішення
За словами нардепа, сьогоднішній обстріл ГТС – лише «пристрілка» й далі, на його думку, будуть нові обстріли
фото з відкритих джерел

«Не чекаємо нових обстрілів, а вже робимо американцям пропозицію»

Народний депутат України Віктор Балога відреагував на сьогоднішню атаку РФ на енергетичну систему України. На Facebook-сторінці він запропонував продати українську газотранспортну систему (ГТС) – Сполученим Штатам Америки.

«Якщо хочемо зберегти нашу газотранспортну систему – маємо продати її США. І чим скоріше ми це зробимо, тим більша ймовірність того, що залишимось із газом», – написав Балога.

За його словами, сьогоднішній обстріл ГТС – лише «пристрілка» й далі, на його думку, будуть нові обстріли. Балога переконаний, що яким би не було ППО, але збивати всі ракети чи БпЛА – «майже нереально».

«Значить будуть нові руйнування та рано чи пізно проблеми з постачанням газу. Тому не чекаємо нових обстрілів, а вже робимо американцям пропозицію», – пояснив нардеп.

Політик зазначив, що як тільки українська газотранспортна система стане власністю США, або ж нова адміністрація Білого дому проявить до її придбання «публічний інтерес – жодна російська ракета чи дрон на неї не полетить».

Як захистити українську ГТС від ударів Росії. Нардеп запропонував екзотичне рішення фото 1
скриншот: facebook.com/ViktorBaloga

Як повідомлялося, вранці 15 січня у низці областей України були застосовані аварійні відключення світла. Вони запровадженні у зв'язку з масованою ракетною атакою по Україні.

Нагадаємо, що зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО.

Також зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

До слова, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Читайте також:

Теги: росія відключення російська ракета тривога ракета Facebook обстріл Віктор Балога депутат відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пріоритетом № 1 для Байдена насправді було уникнення війни між Росією і США
Залякування Путіна про застосування ядерної зброї визначили політику Байдена щодо Росії
Вчора, 15:18
«Ми забираємо вашу землю, не тому, що ми сильніші, цивілізованіші, живемо краще, а тому що ви – це ми»
Російський імперіалізм
24 грудня, 2024, 15:12
Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін
Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін
6 сiчня, 20:59
У результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи
Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області
16 грудня, 2024, 09:53
Колишній нардеп Віталій Хомутиннік володіє Rolls-Royce Spectre
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 тис.
27 грудня, 2024, 18:21
Рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат
Розвідка назвала кількість російських військ в Україні
28 грудня, 2024, 15:58
Російські пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – провокація з боку України
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
29 грудня, 2024, 18:40
Загальні втрати серед північнокорейських військ на Курщині сьогодні становлять близько 3 тис. осіб
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
13 сiчня, 07:56
Зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо
Військовий пояснив, як ЗСУ розрізняють солдатів із КНДР від російських
Вчора, 07:01

Суспільство

Як в українців змінилося ставлення до ЛГБТ-спільноти: результати дослідження
Як в українців змінилося ставлення до ЛГБТ-спільноти: результати дослідження
Як захистити українську ГТС від ударів Росії. Нардеп запропонував екзотичне рішення
Як захистити українську ГТС від ударів Росії. Нардеп запропонував екзотичне рішення
Кадочнікова прокоментувала свою відмову говорити українською
Кадочнікова прокоментувала свою відмову говорити українською
Операція ЗСУ у Кринках. Герой України оприлюднив деталі подій у 2023 році
Операція ЗСУ у Кринках. Герой України оприлюднив деталі подій у 2023 році
Україна повернула з російського полону 25 громадян
Україна повернула з російського полону 25 громадян
Росія атакувала газову інфраструктуру: що буде з постачанням для українців
Росія атакувала газову інфраструктуру: що буде з постачанням для українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
24K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
20K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
11K
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8802
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua