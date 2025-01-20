У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже пів години

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 11:47 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 12:14 в столиці та низці областей тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1062-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.