У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

В Україні оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння

О 18:14 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.