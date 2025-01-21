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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

В Україні оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння

О 18:14 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.

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Теги: Київ тривога Україна Повітряні сили ЗСУ росія війна Київщина

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