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У Запоріжжі прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Запоріжжі прогриміли вибухи
Дрони атакували Запоріжжя
фото з відкритих джерел

У ніч на 16 червня у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, існує загроза ударних безпілотників, передає «Главком».

Зазначається, що близько 03:00 містяни почули перші вибухи та звук російських дронів.

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. 

Оновлено. 

О 03:30 у місті оголосили відбій повітряної тривоги. Також Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування ударних ворожих БпЛА по областях.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про наслідки ворожого обстрілу.

Росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

За повідомленням ДСНС, у Запоріжжі загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідували усі пожежі.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області. 

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. 

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Теги: Запоріжжя вибух тривога

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