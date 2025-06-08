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Росія масовано атакує Україну «шахедами»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія масовано атакує Україну «шахедами»
Росія запустила безпілотники на Україну
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 9 червня російські війська масово атакували Україну ударними безпілотниками. Через це в багатьох регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Перші дрони з'явилися о 19:43 у небі над Сумщиною та рухалися в напрямку Чернігівської області.

Згодом стало відомо про нову групу БпЛА, що наближалася з південного напрямку – вони просувалися в бік півночі Запорізької та сходу Дніпропетровської областей.

У період з 19:43 до 22:20 фіксувалися прольоти ворожих дронів над дев’ятьма регіонами: Сумською, Чернігівською, Дніпропетровською, Запорізькою, Полтавською, Харківською, Донецькою, Кіровоградською та Київською областями.

О 22:45 повітряну тривогу було оголошено й у столиці. Причиною також стала загроза ударних дронів.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Просимо мешканців якнайшвидше пройти до укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – зазначили у Київській міській військовій адміністрації.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями реагувати на сирени. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 8 червня.

«Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну», – сказав президент.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Теги: росія обстріл тривога

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