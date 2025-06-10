Шахед розніс дитячу у квартирі на Оболоні. Жінка розповіла, що врятувало життя (відео)

Вікно у дитячій кімнаті вилетіло від вибуху під час атаки російських окупантів у ніч на 10 червня 2025 року

«Після вибуху все було у пилюці, дихати було нічим. Ми дихали у мокрі рушники», – розповіла власниця квартири

У ніч проти 10 червня, під час чергової масованої атаки російських окупантів на Київ, ворожий «шахед» розніс квартиру киянки в Оболонському районі. Лише дивом, завдяки дотриманню «правила двох стін», жінка разом із дитиною змогла врятуватися, сховавшись у ванній кімнаті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

«Коли все сталося, почули жахливий звук вибуху, вивалилися двері до нас у ванну кімнату. Все було у пилюці, дихати було нічим. Ми дихали у мокрі рушники», – розповіла постраждала.

Після того, як пил трохи осів, жінка почула кроки на поверсі. Це виявився рятувальник ДСНС. Вона одразу ж покликала на допомогу, і рятувальник допоміг відчинити вхідні двері, які заклинило від вибуху. На щастя, загоряння у квартирі не було. Однак, за словами жінки, приблизно через 20 хвилин після вибуху вона побачила іскри поверхом нижче, що свідчило про початок пожежі в сусідній квартирі, і негайно викликала пожежників.

Постраждала показала наслідки удару у власній оселі: дитячу кімнату повністю рознесло вибухом, від неї лишилися лише руїни.

Від дитячої кімнати майже нічого не залишилося😰



Шахед розніс квартиру киянки в Оболонському районі. В момент удару вона разом з дитиною ховалася у ванній. pic.twitter.com/ZuetunMNL3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025 Жінка розповіла, як змогла врятуватися разом з дитиною під час ворожої атаки

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі,

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.