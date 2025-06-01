У Києві гримлять вибухи – місто атакують росіяни

На Оболоні працює ППО

У Києві чутно вибухи. У столиці, на Оболоні, працює ППО. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Вітадій Кличко.

«Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Києва.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня 2025 року Росія вчинила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони «Shahed», балістичні ракети та, ймовірно, крилаті ракети.

Повітряна тривога лунала в центральних, південних і північних областях протягом кількох годин. Місцева влада повідомляє про вибухи, спричинені роботою ППО.