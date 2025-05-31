У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Тривога тривала 27 хвилин

Увечері 31 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Сигнал тривоги пролунав о 19:02. Одразу після цього від КМВА з'явилося роз'яснення.

«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться у повідомленні.

Станом на 19:07 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Як можна побачити, тривога була у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 19:31 у областях почали лунати відбої.

Нагадаємо, триває 1193-й день повномасштабної війни в Україні.

За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.