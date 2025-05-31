Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Відбої в областях почали лунати о 19:31
фото: glavcom.ua

Тривога тривала 27 хвилин

Увечері 31 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Сигнал тривоги пролунав о 19:02. Одразу після цього від КМВА з'явилося роз'яснення.

«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться у повідомленні.

Станом на 19:07 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики фото 1

Як можна побачити, тривога була у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 19:31 у областях почали лунати відбої. 

Нагадаємо, триває 1193-й день повномасштабної війни в Україні.

За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Читайте також:

Теги: Київ війна озброєння тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна більше не просить, а диктує умови
Україна подолала психологічний бар'єр з Америкою
3 травня, 13:35
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
9 травня, 07:07
Путін, як і раніше, не готовий йти на поступки
«Путін втягує Трампа у халепу». Світова преса про телефонні ігри з агресором Тема тижня
20 травня, 17:20
Незважаючи на відсутність конкретної інформації, поліцейські негайно зареєстрували виклик та розпочали перевірку
У Києві затримано «мінувальника» школи
2 травня, 14:37
РФ з початку року втратила в Україні 46882 одиинці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 травня, 08:00
У Києві станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово закриється: названо дату
У Києві станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово закриється: названо дату
9 травня, 18:53
РФ з початку війни втратила 48118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 травня, 08:00
Хлопець висловлював бажання покінчити з життям
Хлопець намагався стрибнути зі скляного мосту на Володимирській гірці
20 травня, 13:28
Станцію «Червоноармійська» до декомунізації прикрашала відповідна мозаїка
Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»
27 травня, 15:31

Події в Україні

Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Стало відомо, чому Зеленського на «Книжковому Арсеналі» щільно оточили охоронці
Стало відомо, чому Зеленського на «Книжковому Арсеналі» щільно оточили охоронці
ЗСУ взяли у полон російських морпіхів, які намагалися окупувати два села на Сумщині
ЗСУ взяли у полон російських морпіхів, які намагалися окупувати два села на Сумщині
Наступ росіян на Запоріжжі: влада повідомила подробиці
Наступ росіян на Запоріжжі: влада повідомила подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
89K
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
34K
Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
27K
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
26K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua