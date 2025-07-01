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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 13:53 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 14:11 тривогу було скасовано

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вчора, 30 червня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області.

До слова, заяви Кремля та російського диктатора Володимира Путіна продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні, що виходять за межі Криму та чотирьох областей, незаконно окупованих Росією.

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Теги: тривога

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