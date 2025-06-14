У Запоріжжі прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів

У Запорізькій області не вщухають вибухи

У ніч на 14 червня у Запоріжжі та області прогриміли вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

О 03:01 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Запорізькій області. Згодом у місті та передмісті прозвучали гучні вибухі, які станом на 03:43 не вщухають.

Цієї ночі повітряна тривога через загрозу ударних дронів оголошувалась неодноразово, у місті вже працювали сили ППО.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області.

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері, 8 червня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, через удари у місті здійнявся дим.

До слова, у ніч на 1 червня російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала.

За його словами, внаслідок атаки було частково зруйновано адміністративну будівлю, а на території об'єкта виникла пожежа.

Федоров розповів, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами». Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено приватні будинки. Крім того, через російські удари постраждала жінка.

Раніше російські терористи атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.

«Загинула дев'ятирічна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району», – йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди – пошкоджені вибуховою хвилею