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Нічна атака на Київ: куди звертатися постраждалим жителям Оболонського району

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: куди звертатися постраждалим жителям Оболонського району
Пошкодження одного з будинків на Оболоні 10 червгя 2025 року
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У штабі обіцяють надати постраждалим мешканцям Оболоні усю необхідну інформацію

Для мешканців Оболонського району, чиє майно зазнало ушкоджень або вони потребують допомоги внаслідок нічної атаки 10 червня, відкрито координаційний штаб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Оболонської районної у місті Києві державнрї адміністрації Кирила Фесика

За інформацією Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, штаб працює на базі ліцею № 14 імені С. Ф. Грушевського на вул. Макіївській, 5.

Удень о 14:00 там відбудеться зустріч керівництва району з мешканцями, під час якої всім нададуть необхідні роз’яснення та відповіді на запитання.

Ті, хто не матиме змоги бути присутніми, матиме нагоду зустрітися в інший зручний у будівлі адміністрації (3-й поверх, приймальня голови).

Додаткова інформація за телефоном: 063-607-21-78.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, 

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

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Теги: тривога ворог майно

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