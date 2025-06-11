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Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна вийти з укриття

О 14:18 було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. О 13:30 оголошено відбій.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.  Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нині триває 1203-й день війни.

Теги: тривога

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